Έλον Μασκ: Αναβλήθηκε η εκτόξευση του Starship της SpaceX – Το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής

Αναβλήθηκε η εκτόξευση του Starship της SpaceX, του ισχυρότερου πυραύλου που έχει κατασκευαστεί ποτέ, ο οποίος είναι σχεδιασμένος να στείλει αστροναύτες στη Σελήνη και τον Άρη.

Μόλις 90 δευτερόλεπτα από την προγραμματισμένη εκτόξευση από το διαστημοδρόμιο της SpaceX στην Μπόκα Τσίκα του Τέξα, ο Έλον Μασκ και η SpaceX ανακοίνωσαν ότι εκτόξευση ματαιώνεται καθώς υπήρχε ένα πρόβλημα με μία «βαλβίδα πίεσης».

Standing down from today’s flight test attempt; team is working towards next available opportunity

— SpaceX (@SpaceX) April 17, 2023