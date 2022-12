SpaceX: Εντυπωσιακές ΦΩΤΟ από την εκτόξευση της αποστολής για την επισκόπηση των υδάτων της Γης

Εκτοξεύθηκε την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022, ένας πύραυλος της SpaceX, μεταφέροντας έναν αμερικανογαλλικό δορυφόρο, ο οποίος είναι σχεδιασμένος να πραγματοποιήσει την πρώτη συνολική επισκόπηση των επιφανειακών υδάτων της Γης. Πρόκειται για μια αποστολή που αναμένεται να ρίξει νέο «φως» στους μηχανισμούς και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Ο πύραυλος φορέας Falcon 9, ιδιοκτησίας και διαχείρισης της εμπορικής εταιρείας πυραύλων του Έλον Μασκ, εκτοξεύθηκε λίγο πριν από τις 4 π.μ. (τοπική ώρα, 14:00 ώρα Ελλάδας) από την βάση διαστημικών εκτοξεύσεων Βάντενμπεργκ, σε απόσταση 275 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Λος Άντζελες.

Ο επάνω όροφος του διώροφου πυραύλου αναμενόταν να φθάσει μέσα σε διάστημα λεπτών στην αρχική τροχιά του, περίπου 850 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης. Το φορτίο του, ο δορυφόρος SWOT (Surface Water and Ocean Topography, Τοπογραφία Επιφανειακών Υδάτων και Ωκεανών) ενσωματώνει προηγμένη τεχνολογία ραντάρ που στηρίζεται στα μικροκύματα για να συγκεντρώνει μετρήσεις υψηλής ευκρίνειας για τους ωκεανούς, τις λίμνες, τις δεξαμενές υδάτων και τους ποταμούς στο 90% του πλανήτη.

Τα δεδομένα, τα οποία θα συγκεντρώνονται από σαρώσεις ραντάρ τουλάχιστον δύο φορές κάθε 21 ημέρες, θα χρησιμοποιούνται για τη διεύρυνση των μοντέλων για την κυκλοφορία των υδάτων στους ωκεανούς, τη βελτίωση των προβλέψεων για τον καιρό και το κλίμα και για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποθεμάτων γλυκού νερού σε περιοχές που πλήττονται από ξηρασία, λένε ερευνητές.

Τα εξαρτήματα του δορυφόρου, που έχει μέγεθος ενός οχήματος SUV, κατασκευάστηκαν κυρίως από το Εργαστήριο Αεριώθησης της NASA (JPL) και τη γαλλική διαστημική υπηρεσία CNES.

Ένας από τους μείζονες στόχους της αποστολής είναι να διερευνηθεί πώς οι ωκεανοί απορροφούν την ατμοσφαιρική θερμότητα και το διοξείδιο του άνθρακα, σε μια διαδικασία που ρυθμίζει με φυσικό τρόπο της παγκόσμιες θερμοκρασίες και έχει βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση της κλιματικής αλλαγής.

The newest Earth science satellite lifted off Dec. 16 atop a @SpaceX Falcon 9 rocket. Led by NASA and @CNES, the #SWOTMission is the first to help scientists track changes in nearly all of Earth’s surface water. https://t.co/Dy9MQL5P44 pic.twitter.com/KWhHdtiiQL — NASA (@NASA) December 16, 2022

Falcon 9 launches the Surface Water and Ocean Topography (SWOT) mission to orbit; first stage booster returns to Earth pic.twitter.com/VOoFXucRrT — SpaceX (@SpaceX) December 16, 2022

🚀 LIFTOFF! Kennedy’s @NASA_LSP managed SWOT mission launched aboard a @SpaceX Falcon 9 rocket at 6:46am ET from Space Launch Complex 4-East at Vandenberg Space Force Base in California. pic.twitter.com/XbjI4LNuRh — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) December 16, 2022

πηγή φωτογραφιών: NASA/Keegan Barber