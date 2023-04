Σουμάχερ: Απολύθηκε η αρχισυντάκτρια του περιοδικού που δημοσίευσε την ψεύτικη συνέντευξή του

«Η αρχισυντάκτρια του «Die Aktuelle», Αν Χόφμαν, η οποία είχε αναλάβει τη ευθύνη του περιοδικού το 2009, απαλλάσσεται από τα καθήκοντά της από αυτό το Σάββατο, πρόσθεσε η Πόλμαν. Η ίδια ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του Γερμανού «θρύλου» της Formula 1. Παρά τη συγγνώμη, δεν είναι βέβαιο ποια θα είναι τελικώς η στάση της οικογένειας του πρωταθλητή της Formula 1, η οποία μετά την αναστάτωση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποβάλει καταγγελία.

Michael Schumacher’s family plan to take legal action against a German magazine after it ran a supposed interview with the Formula One legend which turned out to be entirely generated by AI. https://t.co/RYclN5yMF3

— ESPN F1 (@ESPNF1) April 19, 2023