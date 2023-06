Σομαλία: Οι ισλαμιστές Σεμπάμπ επιτέθηκαν σε ξενοδοχείο στη Μογκαντίσου – ΒΙΝΤΕΟ

Eπίθεση των Σεμπάμπ είναι σε εξέλιξη σε ξενοδοχείο της Μογκαντίσου, αποδεικνύοντας ότι οι εξτρεμιστές ισλαμιστές έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να πλήττουν την πρωτεύουσα της Σομαλίας.

Οι Σεμπάμπ ανέλαβαν την ευθύνη αναφέροντας ότι στοχοθέτησαν «έναν χώρο όπου συχνάζουν» αξιωματούχοι. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, πρόκειται για ένα ξενοδοχείο στην παραλία Λιντό, στα νότια της Μογκαντίσου.

Αργά το βράδυ ακούγονταν ακόμη πυροβολισμοί και ασθενοφόρα στάθμευαν δίπλα στο ξενοδοχείο, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. «Οι δυνάμεις ασφαλείας διέσωσαν πολλούς ανθρώπους από το κτίριο και η επιχείρηση είναι ακόμη σε εξέλιξη», ανέφερε η πηγή αυτή.

People scampering for safety inside Pearl Beach hotel in the capital #Mogadishu . Al-Shabaab militants group have claimed responsibility for the ongoing attack at the hotel. Heavy explosion and gunfire still can be heard from the hotel. #Somalia pic.twitter.com/9ku3dyhNQd

«Ήμουν κοντά στο εστιατόριο Pearl Beach όταν άκουσα μια ισχυρή έκρηξη έξω από το κτίριο. Κατάφερα να φύγω αλλά κατόπιν ακούστηκαν σφοδρά πυρά», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο Αμπντιραχίμ Αλί.

«Το εστιατόριο ήταν γεμάτο, επειδή είχε ανακαινιστεί πρόσφατα», ανέφερε ένας άλλος μάρτυρας, ο Γιασίν Νουρ, εκφράζοντας την ανησυχία του για δύο συναδέλφους του που βρίσκονταν εκεί και «δεν απαντούν πλέον στο τηλέφωνό τους».

Footage showing the destruction to the entrance of the Pearl Beach hotel & restaurant in #Mogadishu.

Gunmen from #AlShabaab are still held up inside the upscale establishment. #Somalia pic.twitter.com/ut2VeDdnU4

— Mohamed Gabobe (@Mohamed_Gabobe) June 9, 2023