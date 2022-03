Σοκαριστικό ΒΙΝΤΕΟ: Προσπάθησε να βιάσει γυναίκα μέσα στο σούπερ μάρκετ – Πελάτες “συνέλαβαν” τον δράστη

Τα ψώνια της έκανε μία γυναίκα σε σούπερ μάρκετ γνωστής αλυσίδας στο Μαϊάμι όταν δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από άνδρα, ο οποίος προσπάθησε να τη βιάσει. Ευτυχώς προς βοήθειάς της έσπευσαν τρεις άνδρες πελάτες που τη γλύτωσαν από τα χέρια του δράστη.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή στις 21.30. Ο 28χρονος Μπρένταν Χάρβεϊ επιτέθηκε από πίσω στη γυναίκα. Της σήκωσε το φόρεμα και προσπάθησε να τη θωπεύσει. Όταν εκείνη στράφηκε προς το μέρος του την έσπρωξε πίσω και την έριξε στο πάτωμα, ενώ της έσκισε το εσώρουχο και προσπάθησε να αγγίξει τα γεννητικά της όργανα.

Τρεις άνδρες πελάτες έσπευσαν να τη βοηθήσουν όταν άκουσαν τις κραυγές της και άρπαξαν τον δράστη απομακρύνοντάς τον από το θύμα του.

Το σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης ανέβηκε στα social media.

Ο Χάρβεϊ συνελήφθη και κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση και κρατείται στο Σωφρονιστικό Κέντρο Τέρνερ Γκίλφορντ. Ο Ντετέκτιβ Αλβάρο Σαμπαλέτα τόνισε: “Δεν έγινε κάπου απομονωμένα. Δεν τον ενδιέφερε που ήταν σε δημόσιο χώρο. Επειδή ήταν τόσο θρασύς, οι ερευνητές πιστεύουν ότι ίσως το είχε κάνει στο παρελθόν και μπορεί να υπάρχουν περισσότερα θύματα”, πρόσθεσε.

Η αστυνομία του Μαϊάμι αναζητεί περισσότερες πληροφορίες από το κοινό, ενώ ο εκπρόσωπος της αλυσίδας σούπερ μάρκετ σημείωσε: “Η ασφάλεια των συνεργατών και των πελατών μας είναι μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων μας. Είμαστε πολύ αναστατωμένοι που βλέπουμε κάτι τέτοιο να συμβαίνει σε πελάτισσα στο κατάστημά μας και είμαστε ευγνώμονες που ο δράστης συνελήφθη και κρατήθηκε μέχρι να φτάσει η αστυνομία”.