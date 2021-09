Σοκαριστικό ΒΙΝΤΕΟ από την επίθεση με βαλλίστρα στην Ολλανδία

Σοκ έχει προκαλέσει η αιματηρή επίθεση με βαλλίστρα στην Ολλανδία. Ένας άνδρας άνοιξε πυρ από το μπαλκόνι, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

Το σοκαριστικό βίντεο που κατέγραψαν περαστικοί, δείχνει έναν ημίγυμνο άνδρα σε ένα μπαλκόνι να κρατά τη βαλλίστρα.

Το βίντεο κυκλοφόρησε στο Twitter αμέσως μετά την ανακοίνωση της αστυνομίας για δύο νεκρούς από το περιστατικό στην πόλη Almeo. Επίσης, υπάρχουν και δύο τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Video of man who shot two people dead with his crossbow in #Almelo #Netherlands this morning. Two people, including the suspect, are injured. pic.twitter.com/nZ2hfgOkzf

