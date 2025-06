Σοκ στην Γαλλία: Επιθέσεις με σύριγγες κατά την διάρκεια του μουσικού φεστιβάλ Fête de la Musique – 145 θύματα, 12 συλλήψεις

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία η είδηση πως τουλάχιστον 145 άτομα, πολλά από αυτά ανήλικες, δέχθηκαν επίθεση με σύριγγες κατά τη διάρκεια του ετήσιου μουσικού φεστιβάλ Fête de la Musique, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει ήδη σε 12 συλλήψεις.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν το Σάββατο το βράδυ σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας, την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι κατέκλυζαν τους δρόμους για να συμμετάσχουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής, σύμφωνα με τη Le Monde.

Οι δράστες φέρεται να κινούνταν ανάμεσα στο πλήθος και να τρυπούσαν τους ανυποψίαστους με σύριγγες οι οποίες εμπεριείχαν άγνωστη ουσία, προκαλώντας ανησυχία για πιθανές τοξικές ουσίες ή και ναρκωτικά, που χρησιμοποιούνται συχνά σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Fête de la Musique or “music day” in France this weekend.

145 people has syringes stuck in them, scores stabbed, many seriously injured.

These were the scenes in Paris. pic.twitter.com/SBgfKNvlje

