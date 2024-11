Σοκ στη Νέα Υόρκη: Δύο νεκροί και μια τραυματίας από αλλεπάλληλες επιθέσεις με μαχαίρι στο Μανχάταν – Κρατείται ένας ύποπτος

Δύο άνδρες σκοτώθηκαν και μια γυναίκα τραυματίστηκε από αλλεπάλληλες επιθέσεις με μαχαίρι στο Μανχάταν, στο κέντρο της Νέας Υόρκης και οι αρχές έχουν συλλάβει έναν ύποπτο, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης.

BREAKING: Person Dead after a SERIAL STABBING SPREE – 3 people were stabbed in different parts of Manhattan this afternoon. Suspect is in Custody.

Ο Έρικ Άνταμς είπε στους δημοσιογράφους ότι κρατείται ένας ύποπτος και η αστυνομία «δεν αναζητά κανέναν άλλον».

Σύμφωνα με έναν αξιωματικό της αστυνομίας, τον Τζο Κένι, ο ύποπτος είναι ένας άστεγος 51 ετών, γνωστός στις αρχές επειδή στο παρελθόν είχε συλληφθεί άλλες οκτώ φορές.

🚨 BREAKING: #NewYorkSTABBING SPREE 🚨

A 51-year-old homeless man with a history of arrests went on a rampage in Manhattan this morning, leaving 2 MEN DEAD and a woman fighting for her life. 😱

Mayor Adams addresses the tragedy:

“Today, we have three innocent New Yorkers,… pic.twitter.com/c9PsWSfjrJ

