ΗΠΑ: Πολυάριθμες φωτιές μαίνονται στα βορειοανατολικά της Νέας Υόρκης – Συναγερμός για την ποιότητα του αέρα στο «Big Apple»

Οι Αρχές της Νέας Υόρκης βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς πολυάριθμες φωτιές πλήττουν την περιοχή και επιδεινώνουν δραματικά την ποιότητα του αέρα.

Το Σάββατο, η πόλη της Νέας Υόρκης εξέδωσε συναγερμό εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις φωτιές, με την ποιότητα του αέρα να φτάνει σε «πολύ ανθυγιεινά» επίπεδα, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων.

Η φωτιά που έχει κάψει 2.000 στρέμματα και εξαπλώθηκε από το Νιου Τζέρσεϊ στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, σε συνδυασμό με άλλες φωτιές σε κοντινές περιοχές, επιδείνωσαν την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην περιοχή.

Wildfires Spread In New Jersey As Forecasters Warn Of ‘Critical’ Fire Conditions In The Northeast—Here’s What To Knowhttps://t.co/0QfrynUAD6 pic.twitter.com/Hmqr0isO15 — Forbes (@Forbes) November 9, 2024



Ο επίτροπος διαχείρισης έκτακτης ανάγκης της Νέας Υόρκης, Ζακ Ίσκολ, επισήμανε σε συνέντευξη τύπου ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζουν είναι χαρακτηριστική της «νέας κανονικότητας» λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

«Δεν είναι κάτι που απλά περιμένουμε», ανέφερε, «αλλά κάτι για το οποίο όλοι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι».

Το γραφείο Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι ο Δείκτης Ποιότητας Αέρα (AQI) σε αρκετούς σταθμούς μέτρησης έφτασε το 201, μια ένδειξη «πολύ ανθυγιεινού» αέρα σύμφωνα με την ομοσπονδιακή πλατφόρμα AirNow. Σε αυτό το επίπεδο, οι επιπτώσεις στην υγεία είναι σημαντικές για όλους τους ανθρώπους, με τις Αρχές να συνιστούν τον περιορισμό των εξωτερικών δραστηριοτήτων και τη χρήση μάσκας υψηλής προστασίας.

🇺🇸NYC under air quality alert due to Northeast wildfires New York City has issued an air quality alert as wildfires spread across New Jersey and upstate New York, driven by dry, windy conditions. The Air Quality Index in the city has reached “very unhealthy” levels, prompting… pic.twitter.com/e48AncUvP8 — X News Journal (@XNewsJournal) November 10, 2024



Η επείγουσα αυτή ειδοποίηση αφορά την πόλη της Νέας Υόρκης, το Λονγκ Άιλαντ, καθώς και βόρειες περιοχές και ανατολικά τμήματα του Νιου Τζέρσεϊ.

Η κατάσταση είναι κρίσιμη για την ευρύτερη περιοχή, καθώς κόκκινες προειδοποιήσεις είχαν εκδοθεί το Σάββατο, λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιών, εξαιτίας των ξηρών καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς είχε μιλήσει για έντονη ξηρασία την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς η Νέα Υόρκη διανύει τη δεύτερη μεγαλύτερη περίοδο ξηρασίας που έχει καταγραφεί από το 1869.

Friday night, the FDNY responded to a call of a brush fire in Prospect Park. Approximately two acres of extremely dry vegetation in the park ignited among heavy wind gusts. The FDNY battled the blaze for more than three hours. This has been a historically dry time for New York… pic.twitter.com/UUvefzQoJF — FDNY (@FDNY) November 9, 2024



Οι θερμοκρασίες, η πολύ χαμηλή υγρασία και οι ισχυροί άνεμοι έχουν συμβάλει στην έξαρση φωτιών στη βορειοανατολική ακτή, με αρκετές πόλεις να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Οι κόκκινες προειδοποιήσεις είχαν τεθεί σε ισχύ το Σάββατο για πολλές πόλεις της βορειοανατολικής ακτής μέχρι το απόγευμα, ενώ για το Κονέκτικατ, τη Μασαχουσέτη και το Ρόουντ Άιλαντ εκδόθηκε παρόμοια προειδοποίηση για την Κυριακή, από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι φωτιές σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ

Αν και πολλές πυρκαγιές συνεχίζονται στο Νιου Τζέρσεϊ, μια φωτιά εκδηλώθηκε και στο Μπρούκλιν το βράδυ της Παρασκευής. Στο Prospect Park, δύο στρέμματα ξερής βλάστησης τυλίχτηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια ισχυρών ανέμων. Η πυρκαγιά κατέκαψε την περιοχή όλη τη νύχτα, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν συνεχώς για την πλήρη κατάσβεσή της.

🔥FIRES &☔️FLOODS: Drought, gusty winds, & dry air are fueling a fire threat in the Northeast this weekend. Brush fires have already burned in parts of NJ & Brooklyn. Moisture from Tropical Storm #Rafael fuels a flood threat in Louisiana, up to 10″ possible! @CNN pic.twitter.com/t8MBWSDhL3 — Elisa Raffa (@Elisa_Raffa) November 9, 2024



Στην Πενσυλβάνια, η κατάσταση είναι παρόμοια, καθώς οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για τον έλεγχο πυρκαγιάς στην κομητεία Μπερκς, με τις ξηρές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο τους.

MORNING UPDATE | Blair County emergency officials say crews are still working to extinguish a large brush fire, near Canoe Creek State Park, that first broke out yesterday afternoon.https://t.co/QLLasI1oxC pic.twitter.com/0XIveABHW2 — 6 News (@WJACTV) November 9, 2024

HAPPENING NOW: @njdepforestfire backfiring in Evesham Twp. as they continue to battle the Bethany Run Wildfire—which has already burned 150+ acres. 12 homes were evacuated, but that order was lifted around 4 PM @FOX29philly pic.twitter.com/2TiEQULZ6E — Kelly Rule (@KellyRuleTV) November 7, 2024

Στο Νιου Τζέρσεϊ, δύο μεγάλες φωτιές μαίνονται στην κομητεία Πασσάικ: η πυρκαγιά Cannonball 3 στο Πόμπτον Λέικς και η Jennings Creek στο Γουέστ Μίλφορντ, με τη δεύτερη να έχει επεκταθεί και στην κομητεία Όραντζ της Νέας Υόρκης.

‼️ There are about 7 active wildfires in #NewJersey right now following Friday afternoon’s warning. Early mornings, smokey fog and strong burning scents can be seen as far as Brick, New Jersey as Jackson’s wildfire is actively 350 acres and remains the largest in the state. pic.twitter.com/lVpzTe4CZL — Climate Coach 🌊 (@climatecoachofx) November 9, 2024



Η πυρκαγιά Cannonball 3, έκτασης 175 στρεμμάτων, βρίσκεται υπό έλεγχο κατά 75%, ενώ μια ακόμη πυρκαγιά έκτασης 39 στρεμμάτων στην κομητεία Μπέργκεν έχει επίσης περιοριστεί κατά 75%, σύμφωνα με την Υπηρεσία Δασοπυρόσβεσης του Νιου Τζέρσεϊ.

Με πληροφορίες από: NBC News, ABC News