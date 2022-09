Σοϊλού: Κατηγορεί την Ελλάδα για την χθεσινή τραγωδία στο Αιγαίο—Η απάντηση Μηταράκη

Συνέχεια στους χθεσινούς ισχυρισμούς της Τουρκίας για την τραγωδία στο Αιγαίο την οποία απέδωσε στο ελληνικό Λιμενικό Σώμα, δίνει σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, παρά την κατηγορηματική διάψευση από την Αθήνα. Το ίδιο κατηγορηματική ήταν σήμερα και η απάντηση του υπουργού Μετανάστευσης Νότη Μηταράκη.

Ο Σοϊλού ανάρτησε ένα Tweet κατά της Ελλάδας, με αφορμή τη χθεσινή τραγωδία στο Αιγαίο με τους 6 μετανάστες νεκρούς, ανάμεσά τους πολλά παιδιά. «Πανάθεμα την ανθρωπιά σας! Συγγνώμη για τις παρακάτω εικόνες… Άλλη μία σφαγή από Έλληνες μεταναστών και αθώων παιδιών που ήθελαν να περάσουν από τον Λίβανο στην Ιταλία. Από τα δύο αδέρφια, ο Asim ήταν 9 μηνών και ο Abdulvahap 4 ετών. Ευρώπη και Ελλάδα! Είστε υπεύθυνοι για αυτές τις σφαγές», γράφει ο Τούρκος ΥΠΕΣ, κατηγορώντας την Ελλάδα για βίαιη επαναπροώθηση των μεταναστών προς τα τουρκικά χωρικά ύδατα.

Απάντηση στην αθλιότητα του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού έδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης.

Ο κ. Μηταράκης αρνήθηκε κάθε ανάμειξη της Ελλάδας στο καταγγελλόμενο περιστατικό και κάλεσε την Τουρκία να προστατεύει τους πρόσφυγες αντί να τους προωθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Turkey continues to try to blame 🇬🇷 and the 🇪🇺 for their failure to protect their external borders. 🇹🇷 needs to provide protection to refugees in accordance with international law and not push them forward. Greece denies any involvement in the alleged fatal incident. https://t.co/JjfBGEltUX

