«Slava Ukraini»: Η Εσθονία έκοψε κέρματα αφιερωμένα στην Ουκρανία – ΦΩΤΟ

Στην Εσθονία τέθηκαν σήμερα σε κυκλοφορία δύο εκατομμύρια κέρματα των 2 ευρώ, η όψη των οποίων είναι αφιερωμένη στον αγώνα της Ουκρανίας κατά της ρωσικής εισβολής. Παράλληλα, από την πώληση συλλεκτικών εκδόσεων θα συγκεντρωθούν κεφάλαια για την ενίσχυση της σπαρασσόμενης από τον πόλεμο χώρας.

«Το κέρμα των 2 ευρώ που είναι αφιερωμένο στην Ουκρανία ξεκίνησε από σήμερα να φθάνει σε πολίτες σε όλη την Εσθονία και άλλες χώρες της Ευρώπης», δήλωσε ο διοικητής της εσθονικής κεντρικής τράπεζας Μάντις Μίλερ.

Το κέρμα φιλοτέχνησε η Ντάρια Τίτοβα, μια προσφυγοπούλα από την Ουκρανία που συνεχίζει τις σπουδές της στην Εσθονία. Απεικονίζει μια γυναίκα που κρατά ένα πουλί δίπλα σε ένα στάχυ και αναγράφεται το σύνθημα «Δόξα στην Ουκρανία» («Slava Ukraini»).

Η κεντρική τράπεζα της Εσθονίας είχε εκδώσει τον περασμένο Ιούλιο συλλεκτικές σειρές νομισμάτων αφιερωμένων στην Ουκρανία, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν σε τέτοια κλίμακα. Περίπου 350.000 ευρώ από την πώληση συλλεκτικών νομισμάτων, φέτος το καλοκαίρι, έχουν ήδη διατεθεί στην ουκρανική κυβέρνηση, σύμφωνα με τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Εσθονίας.

Ukrainians need our help, their freedom is at stake. Help Ukraine and buy a coin card featuring a 2€ coin dedicated to Ukraine. Income from the sales will go to the Ukrainian central bank @NBUkraine_eng to support fight for freedom. Every euro counts! https://t.co/dQwGcpweWQ pic.twitter.com/By6wytuKXj

— Eesti Pank (@EestiPank) July 8, 2022