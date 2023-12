Σκοτώθηκε εικονολήπτης του Anadolu στη Γάζα

Εικονολήπτης του που εργαζόταν ως εξωτερικός συνεργάτης στο Anadolu έπεσε νεκρός στη διάρκεια ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για τον Μουντασίρ ες Σαβάφ, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρία συγγενή του είχε χάσει σε ισραηλινό βομβαρδισμό τον αδελφό του και άλλους συγγενείς του στην περιοχή αλ Ντουρτζ της νότιας Γάζας.

Mάλιστα, ο ίδιος δήλωσε στο Anadolu ότι ο Μουντασίρ ες Σαβάφ τραυματίστηκε σοβαρά κατά τους βομβαρδισμούς και ότι περίμενε ασθενοφόρο και ιατρική βοήθεια επί περίπου μισή ώρα, αλλά δεν έφτασαν, οπότε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με προσωπικό όχημα, όπου οι γιατροί δεν μπορούσαν να επέμβουν λόγω ανεπάρκειας ιατρικών μέσων.

Προ ημερών το ίδιο τουρκικό πρακτορείο μετέδωσε ότι ο Μουντασίρ ες Σαβάφ είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο σε ισραηλινό βομβαρδισμό, κατά τον οποίο έχασαν τη ζωή τους μέλη της οικογένειας του, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας του Μουσταφά ες Σαβάφ, γνωστός δημοσιογράφος και πολιτικός αναλυτής στη Γάζα.

Anadolu Agency cameraman Montaser Al Sawaf was killed by an Israeli airstrike while reporting from Gaza on December 1, as Israeli bombardment resumed after the end of ceasefire.

The journalist had lost 47 of his family members, including his parents and siblings, to an earlier… pic.twitter.com/KoBsQ2IoH8

— TRT World (@trtworld) December 1, 2023