Σικελία: Βρυχάται ξανά η Αίτνα – Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής τέφρας – Δείτε LIVE εικόνα

Το αεροδρόμιο της Κατάνια στη Σικελία αναγκάστηκε να ακυρώσει όλες τις πτήσεις, καθώς ακόμα μια έκρηξη της Αίτνας έστειλε στον ουρανό ηφαιστειακή λάβα και καπνό, ενώ μεγάλες ποσότητες τέφρας κάλυψαν την γύρω περιοχή.

Αξιωματούχοι του αεροδρομίου δήλωσαν ότι σωματίδια τέφρας είχαν καλύψει τα αεροπλάνα και τους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης. Η έκρηξη του όρους – ηφαιστείου Αίτνα, στην Σικελία έστειλε τέφρα και αέρια λάβας ψηλά στον ουρανό την Πέμπτη το βραδυ και ανάγκασε το κοντινό αεροδρόμιο της Κατάνια να ακυρώσει όλες τις πτήσεις από και προς το νησί.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο αεροδιάδρομος είχε καταστεί άχρηστος από τα σωματίδια τέφρας που είχαν κατακαθίσει στο αεροδρόμιο.

«Λόγω της εκρηκτικής δραστηριότητας της Αίτνας και της ταυτόχρονης εκπομπής ηφαιστειακής τέφρας στην ατμόσφαιρα, [ο] διάδρομος είναι άχρηστος λόγω της σημαντικής πτώσης ηφαιστειακής τέφρας στο αεροδρόμιο και, ως εκ τούτου, τόσο οι αφίξεις όσο και οι αναχωρήσεις έχουν ανασταλεί», ανέφεραν οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου.

«Οι πτητικές λειτουργίες θα συνεχιστούν μόλις αποκατασταθούν οι συνθήκες υποδομής των πτήσεων», ανέφερε ανακοίνωση του αεροδρομίου, η οποία πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφές πότε το αεροδρόμιο θα είναι και πάλι πλήρως λειτουργικό.

🚨🇮🇹ITALY’S MOUNT ETNA IS HAVING ONE OF THE MOST INTENSE ERUPTION TO DATE

On Wednesday night in Sicily, Italy, Mount Etna recorded one of its most intense eruptions in recent memory.

Lava fountains from the Voragine crater reached heights of over 1.5 km (4,920 ft)

No localities… pic.twitter.com/1CB1VbvNDh

