Ρωσία: Γυναίκα καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών για «προδοσία» – Δώρισε 50 δολάρια σε ουκρανική ΜΚΟ

Ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε την Πέμπτη (15/8) μία Ρωσοαμερικανίδα υπήκοο σε κάθειρξη 12 ετών για «προδοσία», επειδή έκανε μία δωρεά σε μια οργάνωση που βοηθά την Ουκρανία.

«Το δικαστήριο έκρινε την ΞKsenia Karelina ένοχη για προδοσία και την καταδικάζει σε κάθειρξη 12 ετών», ανέφερε το περιφερειακό δικαστήριο του Σβερντλόβσκ στα Ουράλια, όπου δικάστηκε η 32χρονη γυναίκα κεκλεισμένων των θυρών.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

She will spend the next 15 years of her life in a Russian prison for having donated $52 to a Ukrainian charity.

Ksenia Karelina is her name and as far as I’m concerned, she has done more to end this nightmare than all the fucking “heroes” of “Russian opposition” put together. pic.twitter.com/5t5w31PwU1

— Daractenus (@Daractenus) August 8, 2024