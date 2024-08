Στον ΠΑΟΚ ο Ουρτάδο – Ανακοίνωσε τον δανεισμό του η Γουότφορντ

Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Γουότφορντ για τον δανεισμό του 20χρονου Κολομβιανού, Χόρχε Ουρτάδο, καθώς τον ανακοίνωσε η αγγλική ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Άγγλων:

«Ο επιθετικός της Watford, Χόρχε Ουρτάδο, συμφώνησε να υπογράψει στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού, με τον ελληνικό σύλλογο να διατηρεί οψιόν αγοράς.

Ο 20χρονος θα περάσει τη σεζόν 2024/25 στους πρωταθλητές της Super League Ελλάδας.

Ο Κολομβιανός διεθνής με τις νέες ηλικίες, Ουρτάδο, εντάχθηκε στη Watford από την CD Real Cartagena τον Οκτώβριο του 2022 και έκτοτε πέρασε χρόνο δανεικός στην Independiente Medellín, τους New York Red Bulls και την Gillingham.

Έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Watford στη νίκη με 2-1 επί της Τσέστερφιλντ στον τρίτο γύρο του Emirates FA Cup τον Ιανουάριο του 2024, όταν μπήκε ως αλλαγή και έδωσε την ασίστ για το καθοριστικό γκολ του Τομ Ντελέ-Μπασίρου.

Καλή τύχη, Χόρχε»

ℹ️ Jorge Hurtado has agreed to sign for PAOK on loan, with the Greek club holding an option to purchase.

Best of luck, Jorge! 💛

— Watford Football Club (@WatfordFC) August 15, 2024