Σίδνεϋ: Φανατικός αρνητής του κορονοϊού ο επίσκοπος που μαχαιρώθηκε – Επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και οπαδών του θύματος

Σε σταθερή κατάσταση και χωρίς να απειλείται η ζωή του νοσηλεύεται ο επίσκοπος που μαχαιρώθηκε σήμερα στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας την ώρα που έκανε κήρυγμα, ενώ μετά την επίθεση στην εκκλησία οπαδοί του επισκόπου συγκεντρώθηκαν σε μεγάλη διαδήλωση, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα για να την διαλύσει.

Υλικό που δεν έχει επιβεβαιωθεί αλλά αναρτήθηκε στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνει κάποιους να επιτίθενται στο κτίριο και στα οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η αστυνομία δήλωσε ότι “βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και το κοινό καλείται να αποφύγει την περιοχή”.

Ο επίσκοπος που δέχθηκε την επίθεση κατονομάστηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως Mar Mari Emmanuel. Η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε αργότερα από την εκκλησία, η οποία είναι ανατολική ορθόδοξη. Η εκκλησία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ακόμα ένας ιερέας, ο πατέρας Ισαάκ, τραυματίστηκε επίσης. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

“Ζητάμε τις προσευχές σας αυτή τη στιγμή”, ανέφερε η εκκλησία. “Παρακαλούμε επίσης οποιονδήποτε βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εκκλησίας να φύγει με ηρεμία”, πρόσθεσε.

Ο τοπικός δήμαρχος Φρανκ Καρμπόνε ήταν μεταξύ εκείνων που κάλεσαν σε ηρεμία.

