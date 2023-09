Σφοδρή καταιγίδα στην Νέα Υόρκη: Πλημμύρισαν δρόμοι και σταθμοί του μετρό – Έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις

Μια ισχυρή καταιγίδα που έπληξε τη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης την Παρασκευή, προκάλεσε το κλείσιμο τμημάτων του μετρό της πόλης. Κεντρικοί δρόμοι της πόλης πλημμύρισαν kai το νερό έφτασε σε κάποιες περιοχές να καλύψει αυτοκίνητα μέχρι τους καθρέφτες.

Έως και 13 εκατοστά βροχής έπεσαν σε κάποια τμήματα της Νέας Υόρκης ορισμένες περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας και αναμένονταν έως και 18 εκατοστά βροχής κατά τη διάρκεια της ημέρας, δήλωσε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Kathy Hochul.

«Πρόκειται για μια επικίνδυνη, απειλητική για τη ζωή καταιγίδα», δήλωσε η Hochul σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό σταθμό NY1.

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν νερό να χύνεται σε σταθμούς του μετρό και υπόγεια και να φτάνει μέχρι την κορυφή των τροχών των αυτοκινήτων σε τμήματα του Μπρούκλιν και αλλού.

Η Μητροπολιτική Αρχή Μεταφορών, η οποία διαχειρίζεται τις γραμμές του μετρό και του προαστιακού σιδηροδρόμου, προέτρεψε τους κατοίκους της πολυπληθέστερης πόλης της χώρας να μείνουν στα σπίτια τους αν μπορούν. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν κλείσει 17 σταθμούς καθώς υπάρχει νερό στις γραμμές, ενώ στους υπόλοιπους σταθμούς σημειώνονται καθυστερήσεις.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για πλημμύρες και έκανε λόγο για «επικίνδυνη κατάσταση που απειλεί ζωές». Μάλιστα ζήτησε από τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. «Μην επιχειρήσετε να ταξιδέψετε εκτός και αν φεύγετε από μία περιοχή όπου υπάρχουν πλημμύρες ή εάν έχετε λάβει εντολή εκκένωσης».

Subways in Brooklyn are already starting to flood as heavy rain continues across the New York metro area. #NYwx pic.twitter.com/jSyfawKoJq

— FOX Weather (@foxweather) September 29, 2023