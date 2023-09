Νέα Υόρκη: Ανατράπηκε λεωφορείο που μετέφερε σχολικό μουσικό συγκρότημα – Τουλάχιστον ένας νεκρός

Ένα λεωφορείο ανατράπηκε σήμερα σε αυτοκινητόδρομο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, με τις αρχές να κάνουν λόγο για ένα δυστύχημα με πολλά θύματα, και το CNN μετέδωσε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με το CNN και τοπικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο μετέφερε τα μέλη ενός σχολικού μουσικού συγκροτήματος.

Λίγα επίσημα στοιχεία ήταν άμεσα διαθέσιμα. Ωστόσο, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το δυστύχημα σημειώθηκε κατά μήκος του διαπολιτειακού αυτοκινητόδρομου 84, κοντά στη Γουαγουαγιάντα, περίπου 120 χλμ. βόρεια της πόλης της Νέας Υόρκης.

Θυγατρικό δίκτυο του NBC News μετέδωσε ότι τουλάχιστον 46 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι πέντε από τους οποίους είναι σε κρίσιμη κατάσταση, και ότι τα περισσότερα θύματα είναι ανήλικοι.

One person died and dozens were injured after a charter bus carrying members of a Long Island high school band crashed off a New York highway, according to officials. https://t.co/5vrB48g22k

— NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) September 21, 2023