Εντυπωσιακό βίντεο δείχνει τους 5.000 δορυφόρους του Έλον Μασκ γύρω από τη Γη

Εντυπωσιακό βίντεο απεικονίζει τους 5.000 δορυφόρους Starlink του Έλον Μασκ να γεμίζουν τους ουρανούς. Μικρές πορτοκαλί κουκκίδες αναπαριστούν τους δορυφόρους, που στριφογυρίζουν γύρω από τη Γη.

Παρόλο που έχει εγκωμιαστεί για την παροχή Διαδικτύου στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ουκρανία, το δίκτυο Starlink που κατασκευάζεται από την SpaceX, μπορεί σύντομα να μας εμποδίζει να βλέπουμε τον ουρανό και τα περίπου 9.000 αστέρια.

Νέα έρευνα έδειξε ότι τα ραδιοκύματα χαμηλής συχνότητας -όπως αυτά που παράγονται από τα μηχανήματα του Μασκ- διαρρέουν στον ουρανό, δυσκολεύοντας τους επιστήμονες να κάνουν αστρονομικές παρατηρήσεις.

Ερευνητές στο Ινστιτούτο Max Planck χρησιμοποίησαν ένα τηλεσκόπιο στην Ολλανδία για να παρατηρήσουν 68 δορυφόρους Starlink, διαπιστώνοντας ότι 47 εξέπεμπαν «ακούσια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία» που προέρχεται από τα ηλεκτρονικά των αεροσκαφών. Η ομάδα φοβήθηκε ότι η ποσότητα των εκπομπών θα μπορούσε να είναι αρκετή για να θεωρηθεί λανθασμένα ως ραδιοκύματα από ουράνια αντικείμενα.

Το μέγεθος και η κλίμακα του έργου Starlink προβληματίζει και τους ειδικούς στην ασφάλεια των διαστημικών πτήσεων, καθώς βλέπουν το Starlink ως την υπ’ αριθμόν ένα πηγή κινδύνου σύγκρουσης στην τροχιά της Γης.

Οι δορυφόροι Starlink της SpaceX είναι δορυφόροι χαμηλής τροχιάς που λειτουργούν σε υψόμετρα από 1.076 έως 1.922 πόδια και προσφέρουν γρήγορες ευρυζωνικές ταχύτητες διαδικτύου έναντι μίας υψηλής αμοιβής. Ο πάροχος Διαδικτύου T-mobile παρέχει ευρυζωνική σύνδεση για 50 δολάρια μηνιαίως χωρίς χρέωση εγκατάστασης – ενώ το Starlink χρεώνει έως και 2.500 δολάρια για την εγκατάσταση και μπορεί να κοστίσει στους χρήστες έως και 250 δολάρια το μήνα.

Η SpaceX εκτόξευσε τους δορυφόρους τον Μάιο του 2019 και μέχρι τώρα έχει ήδη στείλει πάνω από 5.000 τέτοια αντικείμενα στο διάστημα, ενώ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να θέσει σε τροχιά 12.000 δορυφόρους.

Ο Μασκ φέρεται να χρησιμοποίησε τους δορυφόρους του για να παρέμβει στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος των Tesla, X και SpaceX κατηγορήθηκε σε ένα νέο βιβλίο ότι έκοψε την πρόσβαση της Ουκρανίας στο δικτυο Starlink πάνω από τις ακτές της Κριμαίας για να αποτρέψει μια επίθεση στον ρωσικό ναυτικό στόλο. Ο ίδιος δήλωσε ότι «δεν ήθελε να είναι συνένοχος σε μια μεγάλη πράξη πολέμου».

