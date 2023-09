Ερντογάν: Προτείνει στον Έλον Μασκ να κατασκευάσει εργοστάσιο της Tesla στην Τουρκία

Συνάντηση με τον Έλον Μασκ είχε χθες Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία ο Τούρκος πρόεδρος προέτρεψε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla να κατασκευάσει το έβδομο εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας του στην Τουρκία.

Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση που είχαν στον αποκαλούμενο «Τουρκικό Οίκο» (Turkish House), όπου στεγάζεται η μόνιμη αντιπροσωπεία της Τουρκίας στον ΟΗΕ και το τουρκικό προξενείο στη Νέα Υόρκη, ο Ερντογάν ενημέρωσε τον ιδρυτή των Tesla και SpaceX σχετικά με τα τεχνολογικά επιτεύγματα της χώρας του, το όραμά του για την ψηφιοποίηση του τουρκικού δημοσίου και την εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνιών της Τουρκίας.

Ο τούρκος πρόεδρος ανέφερε επίσης πως μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες συνεργασίας με την SpaceX στο πλαίσιο του διαστημικού προγράμματος της Τουρκίας και προσκάλεσε τον Μασκ στο φεστιβάλ αεροδιαστημικής και τεχνολογίας Teknofest που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του μήνα στη Σμύρνη.

Erdogan met with Elon Musk in New York City today pic.twitter.com/CD31GijQdz

