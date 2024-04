Σεισμός στην Ταϊβάν: «Οι άνθρωποι ούρλιαζαν» – Τρομακτικά βίντεο κατά τη διάρκεια και μετά τα φονικά Ρίχτερ

Τις πληγές της μετράει η Ταϊβάν μετά τον καταστροφικό σεισμό 7.2 βαθμών Ρίχτερ το πρωί της Τετάρτης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της χώρας 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Η εφημερίδα Guardian μεταδίδει ότι οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 900. Οι αρχές εστιάζουν τώρα την προσοχή τους στους τουλάχιστον 70 ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί σε δύο τούνελ μετά από τις μεγάλες κατολισθήσεις που προκάλεσε η σεισμική δόνηση.

Ακόμη δεν γνωρίζουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παγιδευμένοι και εάν έχουν τροφή, νερό ή επικοινωνία με τον έξω κόσμο. «Επίσης, δεν γνωρίζουμε πόσο σοβαρά είναι τα εμπόδια και πόσος χρόνος θα χρειαστεί για τις ομάδες διάσωσης για να φτάσουν σε αυτούς. Κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος», ανέφερε ο ρεπόρτερ του δικτύου BBC, Rupert Wingfield-Hayes, ο οποίος βρίσκεται στην Ταϊβάν.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, οι ομάδες διάσωσης θα επιχειρήσουν να φτάσουν απόψε στους εγκλωβισμένους.

Hualien City, Taiwan earthquake

9 killed and 934 injured after 7.4-magnitude earthquake

killing nine people and injuring at least 934, according to Taiwan’s fire department.

India stand with Taiwan🇹🇼🇮🇳#Taiwan #Tsunami pic.twitter.com/gnZZmp4HGU

— Sumit (@SumitHansd) April 3, 2024