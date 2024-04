Ταϊβάν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό – Πάνω από 800 τραυματίες, 50 αγνοούμενοι – BINTEO

Εννέα νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του ισχυρού σεισμού, που έπληξε το πρωί την Ταϊβάν και είναι ο ισχυρότερος που πλήττει τη νήσο τα τελευταία τολάχιστον 25 χρόνια.

Ο αριθμός των τραυματιών έφθασε τους 821, ενώ αγνοείται η τύχη 50 ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν καθ’ οδόν προς ένα εθνικό πάρκο, ανακοίνωσαν οι αρχές την ώρα που οι διασώστες χρησιμοποίησαν σκάλες για να απομακρύνουν με ασφάλεια τους κατοίκους από κτίρια.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα θύματα βρίσκονται στην ορεινή, αραιοκατοικημένη κομητεία Χουάλιεν, στην ανατολική Ταϊβάν, όπου εντοπίστηκε και το επίκεντρο το σεισμού.

A 7.7 magnitude earthquake struck Taiwan early on Wednesday morning. Three people among a group of seven on an early-morning hike were crushed to death by boulders loosened by the earthquake, officials said. #Taiwan pic.twitter.com/Cuf2GxpFeX

— tut0ugh (@tut0ugh) April 3, 2024