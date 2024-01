Σεισμός στην Ιαπωνία: Εικόνες καταστροφής από το ισχυρό «χτύπημα» του Εγκέλαδου – Δεκάδες μετασεισμοί, εκκενώσεις

Ισχυρός σεισμός «χτύπησε» την κεντρική Ιαπωνία σήμερα (01/01), με αποτέλεσμα να εκδοθούν προειδοποιήσεις στους κατοίκους να εκκενώσουν ορισμένες περιοχές στις δυτικές ακτές της, να προκληθούν διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και προβλήματα σε πτήσεις και σιδηροδρομικά δρομολόγια στην επηρεαζόμενη περιοχή.

Ο σεισμός, αρχικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,6 βαθμών, προκάλεσε κύματα ύψους περίπου ενός μέτρου κατά μήκος τμημάτων της Θάλασσας της Ιαπωνίας με ένα κύμα μεγαλύτερου ύψους να αναμένεται, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, ισχυρές σεισμικές δονήσεις έπληξαν σήμερα την κεντρική Ιαπωνία, με τον πιο σημαντικό να σημειώνεται στις 16:10 (09:10 ώρα Ελλάδας) στο βορειοανατολικό άκρο της χερσονήσου, και το μέγεθός του να καταγράφεται αρχικά στους 7,4 βαθμούς προτού αναθεωρηθεί προς τα πάνω, στους 7,5 βαθμούς, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS), και στους 7,6 βαθμούς σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

21 σεισμικές δονήσεις σε λιγότερο από 90 λεπτά

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για τσουνάμι για τις παραλιακές νομαρχίες Ισικάουα, Νιιγκάτα και Τογιάμα. Είναι η πρώτη φορά που εκδίδονται σημαντικές προειδοποιήσεις από τον σεισμό και το τσουνάμι που έπληξε τον Μάρτιο του 2011 τη βορειοανατολική Ιαπωνία. Συνολικά 21 σεισμικές δονήσεις μεγέθους ίσου ή μεγαλύτερου των 4 βαθμών έπληξαν την κεντρική Ιαπωνία σε διάστημα μικρότερο των 90 λεπτών, σύμφωνα με την JMA.

Όπως αναφέρει ο Guardian, μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί περισσότερες από 40 δονήσεις.

Η έκδοση σημαντικής προειδοποίησης για τσουνάμι σημαίνει πως υπάρχει πιθανότητα για κύματα άνω των τριών μέτρων.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, οι ιαπωνικές αρχές υποβάθμισαν τον βαθμό προειδοποίησης για «μεγάλο τσουνάμι» για την περιοχή Νότο στη νομαρχία Ισικάουα, μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την κεντρική Ιαπωνία.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό, με έδρα τη Χαβάη ανέφερε επίσης πως η απειλή για τσουνάμι μετά τον σεισμό «έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλειστεί». «Η απειλή ενός τσουνάμι έχει πλέον ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό», τόνισε η υπηρεσία, αφού κύματα ύψους άνω του ενός μέτρου σάρωσαν περιοχές της χώρας.

Εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια

Εικόνες που μεταδόθηκαν στην ιαπωνική τηλεόραση δείχνουν μια μεγάλη πυρκαγιά που φλέγεται στην πόλη Wajima.

«Υπάρχει μεγάλη φωτιά. Δεν μπορούμε να πούμε αμέσως πόσα σπίτια επηρεάζονται από αυτό», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ένας ανώνυμος πυροσβέστης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Wajima.

Τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται στο σημείο, τα οποία δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στην πυρκαγιά λόγω κατεστραμμένων δρόμων και πεσμένων συντριμμιών, είπε.

Το τμήμα κατακλύζεται από κλήσεις με «πολλές» αναφορές για άτομα τραυματισμένα και εγκλωβισμένα μέσα σε κτίρια που κατέρρευσαν, πρόσθεσε ο πυροσβέστης.

«Τρέξτε!» – Η τρομακτική προειδοποίηση στις τηλεοπτικές οθόνες

Ορισμένα σπίτια καταστράφηκαν και μονάδες του στρατού έχουν σταλεί για να συνδράμουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, όπως ανάφερε ο Χαγιάσι Γιοσιμάσα, κυβερνητικός εκπρόσωπος, στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας πως οι αρχές εξακολουθούν να αποτιμούν την έκταση των ζημιών.

Πιο ισχυροί σεισμοί στην περιοχή, όπου σεισμική δραστηριότητα συγκεντρωνόταν για περισσότερα από τρία χρόνια, μπορεί να σημειωθούν τις ερχόμενες ημέρες, δήλωσε ο αξιωματούχος της JMA Τοσιχίρο Σιμογιάμα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους λίγο μετά τον σεισμό, ο πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα προειδοποίησε επίσης τους κατοίκους να προετοιμαστούν για περισσότερες καταστροφές. «Οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή για ενδεχόμενους περαιτέρω σεισμούς και καλώ τον κόσμο στις περιοχές όπου αναμένονται τσουνάμι να εκκενώσουν το ταχύτερο δυνατό», είπε ο Κισίντα.

«Τρέξτε!», μια προειδοποίηση σε έντονο κίτρινο χρώμα στις τηλεοπτικές οθόνες συνιστούσε στους κατοίκους σε συγκεκριμένες περιοχές της ακτής να εγκαταλείψουν αμέσως τα σπίτια τους.

#Hiroshige #Seko, Japan’s economy, trade and industry minister, told reporters that the extensive power loss was caused by an emergency shutdown of the main thermal power plant that supplies half the electricity to Hokkaido, 7.6 quake hits.

.#Japan #earthquake #Tsunami🌋 pic.twitter.com/FzbfLXBeKJ — Taj Pharma — (Life Saving Drugs) (@TAJPHARMACEUTI1) January 1, 2024

A 7.5 magnitude earthquake occurred in Japan. We started the new year vigorously. pic.twitter.com/c3Aqy1khZS — AG__3334 (@AG__3334) January 1, 2024

Χωρίς ρεύμα 36.000 νοικοκυριά

Εικόνες που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ δείχνουν ένα κτίριο να πέφτει σε ένα σύννεφο σκόνης στην παραλιακή πόλη Σούζου και ένα τεράστιο ρήγμα σε δρόμο στην Ουατζίμα όπου πανικοβλημένοι γονείς σφίγγουν πάνω τους τα παιδιά τους. Ο σεισμός ταρακούνησε επίσης κτίρια στην πρωτεύουσα Τόκιο, περίπου 500 χλμ. από την Ουατζίμα.

Περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις νομαρχίες Ισικάουα και Τογιάμα, ανέφερε η πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hokuriku Electric Power.

Τα δρομολόγια με τρένα υψηλής ταχύτητας στην Ισικάουα αναστάληκαν ενώ οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Softbank και KDDI ανέφεραν διακοπές στις τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνδέσεις στην Ισικάουα και στη Νιιγκάτα, σύμφωνα με τους ιστοτόπους τους.

Η ιαπωνική αεροπορική εταιρία ANA έδωσε εντολή σε αεροπλάνα που κατευθύνονταν σε αεροδρόμια στην Τογιάμα και την Ισικάουα να γυρίσουν πίσω, ενώ η Japan Airlines ακύρωσε τις περισσότερες πτήσεις της προς τις περιοχές Νιιγκάτα και Ισικάουα και οι αρχές δήλωσαν πως ένα από τα αεροδρόμια της Ισικάουα έκλεισε.

A Massive 7.4 earthquake has struck Ishikawa Prefecture, in central Japan. A #Tsunami warning has been issued for waves as high as 5 meters (16.5 feet) PRAYERS 🙏 to those in JAPAN🇯🇵. Please stay safe#earthquake #Japan #緊急地震速報 pic.twitter.com/PyOTReVNEk — Truth 🚩 (@TruthCrusaderX7) January 1, 2024

Footage of the 7.5 Earthquake from a Camera live on YouTube right now.#Earthquake #Japan pic.twitter.com/pNGwaD7o5M — DanielFireCopter (@DanielFireTruck) January 1, 2024

A major 7.6-magnitude earthquake occurred in #Japan. Everything shaking in Japan. A #tsunami warning has also been issued. Look at the condition of Japan right now, PRAY FOR JAPAN pic.twitter.com/oTn1I1GkrZ — Morbid Mysteries (@MorbidMysteries) January 1, 2024

Breaking : A major 7.5-7.6 magnitude earthquake occurred in #Japan. 🚨#Tsunami warnings are in place for all prefectures with coasts facing the Sea of Japan. Horrific footage is emerging from many places… pic.twitter.com/A8st4DwACZ — Anand Panna (@AnandPanna1) January 1, 2024

Πυρηνικά εργοστάσια

Η Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας της Ιαπωνίας ανέφερε πως δεν έχουν επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε προβλήματα σε πυρηνικούς σταθμούς κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας, περιλαμβανομένων πέντε ενεργών αντιδραστήρων στις μονάδες της Kansai Electric Power στο Όι και στην Τακαχάμα στη νομαρχία Φουκούι.

Η μονάδα της Hokuriku στη Σίκα της Ισικάουα, που ήταν πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, είχε διακόψει τη λειτουργία των δύο αντιδραστήρων της πριν από τον σεισμό για τακτική επιθεώρηση και δεν είχε επίπτωση από τον σεισμό, ανέφερε η υπηρεσία.

Ο ισχυρότατος σεισμός και το τσουνάμι που έπληξαν τη βορειοανατολική Ιαπωνία στις 11 Μαρτίου 2011, προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 20.000 ανθρώπων και μεγάλες καταστροφές σε πόλεις και πυρηνικές τήξεις στη Φουκουσίμα.

Ένας άλλος σεισμός, γνωστός ως ο Μεγάλος Σεισμός Χανσίν, έπληξε τη δυτική Ιαπωνία το 1995, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 6.000 ανθρώπων, κυρίως στην πόλη Κόμπε.

«Δεν έχουμε αποφασίσει πότε θα γυρίσουμε σπίτι»

Ο σημερινός σεισμός σημειώθηκε στη διάρκεια μιας δημόσιας αργίας όπου εκατομμύρια Ιάπωνες επισκέπτονται παραδοσιακά ναούς για τη νέα χρονιά.

Στην Καναζάουα, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό στην Ισικάουα, εικόνες έδειχναν ό,τι απέμεινε από την πύλη Τορίι στην είσοδο ενός σιντοϊστικού ναού καθώς ανήσυχοι πιστοί παρακολουθούσαν.

Η Αγιάκο Νταϊκάι, κάτοικος της Καναζάουα, δήλωσε πως κατέφυγε σε ένα δημοτικό σχολείο εκεί κοντά με τον σύζυγό της και τα δυο παιδιά τους λίγο μετά τον σεισμό. Τάξεις, κλιμακοστάσια, διάδρομοι και το γυμναστήριο ήταν γεμάτα ανθρώπους που είχαν φύγει από τα σπίτια τους, είπε.

“Είχα ζήσει και τον Μεγάλο Σεισμό του Χανσίν, επομένως σκέφτηκα ότι θα ήταν πιο ασφαλές, να φύγω“, είπε τηλεφωνικώς στο Reuters. “Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη πότε θα γυρίσουμε στο σπίτι”.

Homes and roads in Wajima City, Ishikawa Prefecture, Japan, are damaged due to a magnitude 7.6 earthquake that hit north central Japan on Monday, January 1.: The Yomiuri Shimbun via Reuters #Japan pic.twitter.com/Qxev7pjCEO — AR (@_AsifRana_) January 1, 2024

Προειδοποίηση για τσουνάμι και σε Ρωσία, Βόρεια και Νότια Κορέα

Η επαρχία Γκάνγουον της Νότιας Κορέας προειδοποίησε τους κατοίκους να λάβουν μέτρα προφύλαξης και να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία σήμερα (01/01) και προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε νωρίτερα πως η στάθμη της θάλασσας σε ορισμένα τμήματα της επαρχίας Γκάνγουον στην ανατολική ακτή μπορεί να αυξηθεί μετά τον σεισμό αρχικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,6 βαθμών που έπληξε τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία και εξέδωσε προειδοποίηση για προσοχή.

Είχε αναφέρει πως τσουνάμι ύψους έως και 0,3 μέτρου μπορεί να έφθανε στην ανατολική ακτή της Νότιας Κορέας από τις 11:29 έως στις 12:17 σήμερα.

Η επαρχία Γκάνγουον είπε στους κατοίκους σε μηνύματα κειμένου έκτακτης ανάγκης να μείνουν μακριά από την ακτή και να απομακρυνθούν προς περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο. Η πόλη Σάμτσοκ συνέστησε στους κατοίκους να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο ύψος από ένα τριώροφο κτήριο, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών και Ασφάλειας.

Η Βόρεια Κορέα εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι για τις ανατολικές ακτές της χώρας.

Οι βορειοκορεάτικες αρχές τόνισαν ότι κύματα ύψους έως και 2,08 μέτρων ενδέχεται να φτάσουν στις ακτές της, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Τμήματα της δυτικής ακτής του νησιού Σαχαλίνη και οι ηπειρωτικές πόλεις Βλαδιβοστόκ και Ναχόντκα, που βρίσκονται κοντά στην Ιαπωνία στη ρωσική ακτή του Ειρηνικού, απειλούνται από τσουνάμι, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο αξιωματούχους.

Σεισμικές δονήσεις, με την πιο ισχυρή να είναι προκαταρκτικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,6 βαθμών έπληξαν σήμερα την κεντρική Ιαπωνία, με αποτέλεσμα να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι και οι αρχές να απευθύνουν συστάσεις στους κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές τους.

Σύμφωνα με το TASS, το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας διέψευσε προηγούμενες αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη απομάκρυνση του πληθυσμού από περιοχές που βρίσκονται σε κίνδυνο στη Σαχαλίνη.