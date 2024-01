Βίντεο: Η στιγμή που ο ισχυρός σεισμός των 7,6 Ρίχτερ «χτυπά» την Ιαπωνία – Κατέρρευσαν κτίρια

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγη ώρα έπειτα από τον ισχυρό σεισμό 7,6 βαθμών που σημειώθηκε στη βόρεια κεντρική Ιαπωνία, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των δυτικών παραλιακών περιοχών των νομαρχιών Ισικάουα, Νιιγκάτα και Τογιάμα.

Τσουνάμι ύψους μέχρι και πέντε μέτρων εκτιμάται πως φθάνει στο Νότο στη νομαρχία Ισικάουα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Κύματα ύψους άνω του ενός μέτρου έπληξαν την ακτή της πόλης Ουατζίμα στη νομαρχία Ισικάουα, ανέφερε η NHK.

Η Hokuriku Electric Power ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί ελέγχους για τυχόν προβλήματα στα εργοστάσιά της πυρηνικής ενέργειας, ανέφερε η NHK.

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ από την στιγμή του σεισμού. Σπίτα και δρόμοι κατέρρευσαν, προϊόντα έπεφταν από τα ράφια σε καταστήματα, ενώ φώτα και ταμπέλες ταρακουνήθηκαν.

Αρκετοί πολίτες της Ιαπωνίας, παρέμειναν καθιστοί στους δρόμους ψύχραιμοι. Άλλοι που βρίσκονταν σε καταστήματα έσπευσαν κάτω από τα τραπέζια έντρομοι.

