Ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών στην Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός προκαταρκτικά εκτιμώμενου μεγέθους 7,4 βαθμών έπληξε τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία σήμερα, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των παραλιακών περιοχών των νομαρχιών Ισικάουα, Νιιγκάτα και Τογιάμα.

Ο ιαπωνικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός NHK TV προειδοποίησε ότι οι χείμαρροι νερού θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 5 μέτρα (16,5 πόδια) και προέτρεψε τους ανθρώπους να φύγουν σε ψηλές περιοχές ή στην κορυφή ενός κοντινού κτιρίου το συντομότερο δυνατό.

Κύμα ύψους 1,20 μέτρων έπληξε ήδη τις ακτές της Γουατζίμα στο νομό Ισικά, ενώ τσουνάμι 40 εκατοστών καταγράφηκε στην πόλη Κασιζαβάκι.

A massive earthquake has struck Ishikawa Prefecture, central Japan. A tsunami warning has been issued for Niigata, Toyama, Ishikawa prefectures of the Japan Sea side of the country. People in these area must evacuate immediately.https://t.co/bZpiKm8wIN pic.twitter.com/hl9ERDhF8C

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 1, 2024