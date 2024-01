Ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία: Κατέρρευσαν σπίτια, «άνοιξαν» δρόμοι – Συναγερμός για τσουνάμι και κύματα 5 μέτρων

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών «χτύπησε» την κεντρική Ιαπωνία σήμερα (01/01), προκαλώντας την έκδοση προειδοποίησης για τσουνάμι και συστάσεων στους κατοίκους να εκκενώσουν και να ετοιμαστούν για πιθανές μετασεισμικές δονήσεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, ισχυρές σεισμικές δονήσεις έπληξαν σήμερα την κεντρική Ιαπωνία, με τον πιο σημαντικό να σημειώνεται στις 16:10 (09:10 ώρα Ελλάδας) στο βορειοανατολικό άκρο της χερσονήσου, και το μέγεθός του να καταγράφεται αρχικά στους 7,4 βαθμούς προτού αναθεωρηθεί προς τα πάνω, στους 7,5 βαθμούς, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS), και στους 7,6 βαθμούς σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν λίγο πριν ή αμέσως μετά στην ίδια περιοχή: ένας πρώτος μεγέθους 5,7 βαθμών στις 09:06 στο εσωτερικό, ένας άλλος μεγέθους 6,1 βαθμών στις 09:18, στη συνέχεια τρεις ακόμη μεγέθους 4,5 έως 4,8 βαθμών έως τις 09:16.

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NHK έδειχναν κτίρια να καταρρέουν στην Ισικάουα, και σεισμικές δονήσεις να σείουν κτίρια στην πρωτεύουσα Τόκιο στην απέναντι ακτή.

Περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις νομαρχίες Ισικάουα και Τογιάμα, ανέφερε η πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hokuriku Electric Power.

Κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Χαγιάσι Γιοσιμάσα, δήλωσε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου πως οι αρχές ελέγχουν ακόμη την έκταση των ζημιών και προειδοποίησε τους κατοίκους να ετοιμαστούν για νέους πιθανούς σεισμούς.

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ από την στιγμή του σεισμού. Σπίτα και δρόμοι κατέρρευσαν, προϊόντα έπεφταν από τα ράφια σε καταστήματα, ενώ φώτα και ταμπέλες ταρακουνήθηκαν.

Αρκετοί πολίτες της Ιαπωνίας, παρέμειναν καθιστοί στους δρόμους ψύχραιμοι. Άλλοι που βρίσκονταν σε καταστήματα έσπευσαν κάτω από τα τραπέζια έντρομοι.

Προειδοποίηση για τσουνάμι 5 μέτρων

Τσουνάμι ύψους περίπου ενός μέτρου έπληξε τμήματα της δυτικής ακτής κατά μήκος τις Θάλασσας της Ιαπωνίας με ένα μεγαλύτερο κύμα να αναμένεται, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι για τις παραλιακές νομαρχίες Ισικάουα, Νιιγκάτα και Τογιάμα.

«Τσουνάμι που οφείλεται στον σεισμό αυτόν είναι πιθανό σε μια ακτίνα 300 χιλιομέτρων γύρω από το επίκεντρο κατά μήκος των ακτών της Ιαπωνίας», ανέφερε το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό ((PTWC) στη Χαβάη (Ηνωμένες Πολιτείες). Από την πλευρά της, η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για τσουνάμι που μπορεί να φθάνει σε ύψος έως και τα πέντε μέτρα.

Δεν έχουν επιβεβαιωθεί προβλήματα στη λειτουργία πυρηνικών σταθμών

Η Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας της Ιαπωνίας ανέφερε πως δεν έχουν επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε προβλήματα στη λειτουργία πυρηνικών σταθμών κατά μήκος της Θάλασσας της Ιαπωνίας, περιλαμβανομένων πέντε ενεργών αντιδραστήρων στις μονάδες της Kansai Electric Power στο Όχι και στην Τακαχάμα στη νομαρχία Φουκούι.

Η μονάδα της Hokuriku στη Σίκα της Ισικάουα, που ήταν πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, είχε ήδη διακόψει τη λειτουργία των δύο αντιδραστήρων της πριν από τον σεισμό για τακτική επιθεώρηση και δεν είχε επίπτωση από τον σεισμό, ανέφερε η υπηρεσία.

Ο σεισμός του 2011

Ισχυρότατος σεισμός και τσουνάμι έπληξαν τη βορειοανατολική Ιαπωνία στις 11 Μαρτίου 2011, προκαλώντας τον θάνατο σχεδόν 20.000 ανθρώπων και μεγάλες καταστροφές σε πόλεις και πυρηνικές τήξεις στη Φουκουσίμα.

