Σαουδική Αραβία: Πυραυλική επίθεση στη Τζέντα – Φόβοι για ακύρωση του γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα

Πύραυλος έπεσε κοντά τις εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού, Aramco, στην Τζέντα, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Οι αντάρτες Χούτι χτύπησαν τις εγκαταστάσεις της Aramco, ενός από τους βασικούς χορηγούς της F1.

Σημειώνεται πως την Κυριακή είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί για δεύτερη φορά στην ιστορία της F1 το Grand Prix στη Σαουδική Αραβία, όμως μετά από αυτή την εξέλιξη φαντάζει πιθανό το ενδεχόμενο αναβολής του.

Χρήστες των social media ανέβασαν βίντεο από το σημείο όπου οι εγκαταστάσεις έχουν τυλιχτεί στις φλόγες και πυκνοί καπνοί καλύπτουν τον ουρανό.

#Breaking | A few minutes ago, the Houthis attacked Jeddah and hit Aramco’s petroleum facilities in Jeddah, west Saudi Arabia, a loud explosion was heard and a fire broke out. pic.twitter.com/IW0nivmxVt

