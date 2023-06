Σάλος στο Λας Βέγκας: «Έχουμε εξωγήινους στην αυλή» – Αστροφυσικός απαντά για τα ύποπτα UFO

Την άποψη του για το περιστατικό με κατοίκους στο Λας Βέγκας, που υποστήριξαν ότι είδαν δύο εξωγήινους στην πίσω αυλή του σπιτιού τους, εξέφρασε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ρότσεστερ, Άνταμ Φρανκ.

Για την λάμψη που φαινόταν στον ουρανό της πόλης πριν από το τηλεφώνημα των κατοίκων στην αστυνομία ο καθηγητής είπε στο CNN ότι «αυτή η λάμψη στον ουρανό είναι μετεωρίτης. Και αρχίζει να ξεθωριάζει όπως θα περίμενα από έναν μετεωρίτη». Στην ερώτηση της δημοσιογράφου τι πιστεύει για όσα είπαν οι κάτοικοι για τα ψηλά πλάσματα στην αυλή ο Άνταμ Φρανκ εκτίμησε ότι θα μπορούσε να είναι ένας μεγάλος σκύλος.

«Δεν λέω ότι λένε ψέματα. Δεν ήμουν εκεί δεν μπορούν να μου δώσουν στοιχεία. Δεν μπορούν να μου δώσουν κάτι με το οποίο μπορεί να εργαστεί η επιστήμη», τόνισε ο Άνταμ Φρανκ. Εξήγησε ότι πάντα οι ιστορίες για εξωγήινους έχουν κενά ενώ οι φωτογραφίες με UFO είναι πάντα θολές παρά το γεγονός ότι πλέον διαθέτουμε καλή τεχνολογία.

Ωστόσο ο καθηγητής Αστροφυσικής ανέφερε ότι πιστεύει πως υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες αλλά αυτή θα αποκαλυφθεί μέσω της επιστήμης και των τηλεσκοπίων. Όταν η δημοσιογράφος αστειεύτηκε και ρώτησε τον Άνταμ Φρανκ τι θα πρέπει να κάνουν κάτοικοι εάν δουν εξωγήινους ο καθηγητής απάντησε χαμογελώντας: «Τηλεφωνήστε στην αστυνομία. Τηλεφωνήστε σε έναν μεγάλο μπόγια. Δεν ξέρω».

Πριν από μερικές ημέρες αστυνομικοί και αρκετοί άνθρωποι είδαν ένα αντικείμενο να πέφτει στο Λας Βέγκας και να έχει μία έντονη λάμψη. Λίγη ώρα αργότερα η αστυνομία λαμβάνει ένα τηλεφώνημα από κάτοικο που αναφέρει ότι βλέπει εξωγήινους καθώς ένα UFO έπεσε στην πίσω αυλή του σπιτιού του.

Κάτοικος: Είναι ένα άτομο με ύψος 2,4 μέτρα περίπου, δίπλα του (σ.σ. στο UFO). Και ένα ακόμα βρίσκεται μέσα και έχει μεγάλα μάτια και μας κοιτάζει. Και βρίσκεται ακόμη εκεί.

Αστυνομία: Εντάξει που βρίσκεται αυτό στην περιουσία σας;

Κάτοικος: Στην πίσω αυλή μου. Ορκίζομαι στον θεό δεν είναι αστείο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα… εμείς… εμείς… εμείς είμαστε τρομοκρατημένοι.

Αστυνομία: Οπότε υπάρχουν δύο άνθρωποι ή δύο υποκείμενα που είναι στην πίσω αυλή σας;

Κάτοικος: Σωστά. Και είναι πολύ μεγάλα. Είναι περίπου 2,4 μέτρα. Τρία μέτρα. Δεν ξέρω. Είναι… Μοιάζουν με εξωγήινους σε εμάς. Μεγάλα μάτια… έχουν μεγάλα μάτια… σαν… δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και μεγάλο στόμα. Έχουν λαμπερά μάτια και… δεν είναι άνθρωποι. Είναι 100%, δεν είναι άνθρωποι.

Αστυνομία: Εντάξει.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί πηγαίνουν στο σπίτι για να εξακριβώσουν τι έχει συμβεί. Είχαν ανησυχήσει καθώς κάμερα από στολή αστυνομικού είχε καταγράψει την πτώση του άγνωστου αντικειμένου. «Έχω πεταλούδες (σ.σ. στο στομάχι) αδερφέ. Είδα έναν διάττοντα αστέρα και τώρα αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι υπάρχουν εξωγήινοι στην πίσω αυλή τους», ακούγεται να λέει ένας από τους δύο αστυνομικούς.

Αφού συνομίλησαν με την οικογένεια οι αστυνομικοί έκαναν αυτοψία στην πίσω αυλή του σπιτιού. Η κάμερα της στολής του αστυνομικού σταματάει εκεί την καταγραφή καθώς υπήρχε θέμα προσωπικών δεδομένων. Αμέσως μετά ένας από τους αστυνομικούς ακούγεται να λέει αστειευόμενος στην οικογένεια: «Εάν αυτά τα πλάσματα ύψους 3 μέτρων επιστρέψουν μην μας καλέσετε, εντάξει;».

VEGAS UFO — Family claims something crashed in their backyard, prompting them to call 911 about “non-human” beings that were 8-10 feet tall.

Several people saw an object fall from the sky and police took the matter seriously. pic.twitter.com/SymvcW3uKK

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) June 8, 2023