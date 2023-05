NASA: «Χρειάζονται καλύτερα δεδομένα» είπαν οι επιστήμονες στην ιστορική συνεδρίαση για τα UFO – ΒΙΝΤΕΟ

Ιστορική συνεδρίαση της NASA για τα UFO, πραγματοποιήθηκε σήμερα. Πέρυσι συγκροτήθηκε μία ειδική επιτροπή της NASA προκειμένου να μελετήσει αυτό που η κυβέρνηση αποκαλεί «άγνωστης ταυτότητας εναέρια φαινόμενα».

Η σημερινή δημόσια συνεδρίασή της, έγινε λίγο πριν συντάξει μια έκθεση, η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις ερχόμενες εβδομάδες.

Η εν λόγω 16μελης επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ειδικοί από τομείς που κυμαίνονται από τη φυσική μέχρι την αστροβιολογία, σχηματίσθηκε τον περασμένο Ιούνιο για να εξετάσει θεάσεις UFO και άλλα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί από μη στρατιωτικούς τομείς της κυβέρνησης και του εμπορίου.

«Αν συνοψίσω σε μία γραμμή αυτά που πιστεύω ότι μάθαμε, είναι ότι χρειαζόμαστε δεδομένα υψηλής ποιότητας», είπε ο πρόεδρος της επιτροπής Ντέιβιντ Σπέργκελ κατά την εναρκτήρια ομιλία του, σύμφωνα με το reuters.

Η NASA ανέφερε ότι στόχος της τετράωρης δημόσιας συνεδρίασης της Τετάρτης στα κεντρικά γραφεία του οργανισμού στην Ουάσιγκτον ήταν να διεξαχθούν «τελικές συζητήσεις» προτού η ομάδα δημοσιεύσει μια έκθεση, η οποία είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει μέχρι τα τέλη Ιουλίου.

Η ομάδα έχει «μερικούς μήνες δουλειάς μπροστά της», δήλωσε ο Dan Evans, ανώτερος ερευνητής στην επιστημονική μονάδα της NASA, προσθέτοντας ότι τα μέλη της επιτροπής είχαν υποστεί διαδικτυακή κακοποίηση και παρενόχληση από τότε που ξεκίνησαν την εργασία τους.

«Η παρενόχληση οδηγεί μόνο σε περαιτέρω στιγματισμό του πεδίου των UAP, εμποδίζοντας σημαντικά την επιστημονική διαδικασία και αποθαρρύνοντας άλλους να μελετήσουν αυτό το σημαντικό θέμα», δήλωσε η επικεφαλής της επιστήμης της NASA, Nicola Fox, κατά την εναρκτήρια ομιλία της.

Το πάνελ αντιπροσωπεύει την πρώτη τέτοια έρευνα που διεξήχθη ποτέ υπό την αιγίδα της διαστημικής υπηρεσίας των ΗΠΑ για ένα θέμα που κάποτε η κυβέρνηση είχε παραχωρήσει στην αποκλειστική και μυστική αρμοδιότητα αξιωματούχων του στρατού και της εθνικής ασφάλειας.

Η μελέτη της NASA είναι διαφορετική σε σχέση με την νέα έρευνα που διενεργεί το Πεντάγωνο για άγνωστης ταυτότητας εναέρια φαινόμενα (UAP), τα οποία έχουν τεκμηριωθεί τα τελευταία χρόνια από πιλότους στρατιωτικών αεροσκαφών και έχουν αναλυθεί από αξιωματούχους υπηρεσιών άμυνας και πληροφοριών των ΗΠΑ.

Οι παράλληλες προσπάθειες της NASA και του Πενταγώνου -που διεξάγονται και οι δύο με κάποιο δημόσιο έλεγχο- υπογραμμίζουν μια στροφή της κυβέρνησης, έπειτα από δεκαετίες κατά τις οποίες απέρριπτε πληροφορίες για θεάσεις άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων (ATIA, UFO) που χρονολογούνται από τα χρόνια του 1940.

Αξιωματούχοι της επιτροπής ανέφεραν την Τετάρτη ότι αντιμετώπισαν πολλά από τα ίδια εμπόδια με τους ομολόγους τους, του Πενταγώνου, στη μελέτη αγνώστων αντικειμένων.

«Οι τρέχουσες προσπάθειες συλλογής δεδομένων σχετικά με τα UAP είναι μη συστηματικές και κατακερματισμένες σε διάφορους οργανισμούς, χρησιμοποιώντας συχνά όργανα μη βαθμονομημένα για τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων», είπε ο Σπέργκελ.

NASA is set to hold a historic meeting on UFOs today. pic.twitter.com/AOI9QJQxI6

— CNN (@CNN) May 31, 2023