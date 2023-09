Ρουάντα: Έβλεπε ταινίες με serial killers και δολοφόνησε 14 γυναίκες – Τις έθαψε στην κουζίνα του

Ένας 34χρονος από την Ρουάντα δήλωσε ένοχος σήμερα για τη δολοφονία 14 γυναικών, τα πτώματα των οποίων βρέθηκαν σε μια τρύπα που είχε σκάψει στην κουζίνα του σπιτιού του. Συγκεκριμένα, ο Ντένις Καζούνγκου κατηγορείται για δέκα αδικήματα, μεταξύ των οποίων φόνο, βιασμό, πλαστογραφία, πλαστοπροσωπία και βεβήλωση νεκρού. Στο δικαστήριο του Κιγκάλι, όπου οδηγήθηκε σήμερα, απάντησε «ναι» όταν ο δικαστής τον ρώτησε αν είναι αληθείς οι κατηγορίες σε βάρος του.

«Αυτές που σκότωσα με κόλλησαν AIDS», ισχυρίστηκε, επικαλούμενος το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα θύματά του ήταν ιερόδουλες.

Ο Καζούνγκου συνελήφθη στις αρχές του μήνα, αφού η αστυνομία εντόπισε δώδεκα πτώματα, κυρίως γυναικών, σε έναν λάκκο που είχε σκάψει στο σπίτι το οποίο νοίκιαζε, στα προάστια του Κιγκάλι, όπου ζούσε μόνος.

A Rwandan man pleads guilty to 14 murders, including 12 women and two men, in a high-profile case that has gripped the East African nation.#Rwanda pic.twitter.com/IhDq0jFx3E

— Radar Africa (@radarafricacom) September 21, 2023