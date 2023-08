Ρωσία: Συγκλονιστικό ΒΙΝΤΕΟ από την συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους στο Καλίνινγκραντ

Την στιγμή λίγο πριν την μοιραία πτώση του μαχητικού SU-30 της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέγραψαν οι κάμερες πολιτών στον Καλλίνιγκραντ. Οι δύο πιλότοι είναι νεκροί, ενώ το σκάφος δεν ήταν οπλισμένο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ρωσίας.

Όπως καταγράφεται από το βίντεο, το αεροπλάνο με μεγάλη ταχύτητα πετάει πάνω από την περιοχή όπου διεξάγεται εκδήλωση με τη συμμετοχή δεκάδων ατόμων. Κάποια στιγμή αρχίζει να χάνει ύψος.

A Russian Su-30 aircraft crashed in Kaliningrad region, Russia. The crew died in the crash, Russian media report.

Russian defense ministry reported that the crash was caused by technical malfunction. pic.twitter.com/g5mPYLEubH

