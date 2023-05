Ρωσία: Πολεμικό πλοίο δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά θαλάσσια drones – ΒΙΝΤΕΟ από την εξουδετέρωσή τους

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε σήμερα πως το πολεμικό πλοίο της Ρωσίας, Ivan Hurs, δέχθηκε επίθεση χωρίς επιτυχία από τρία μη επανδρωμένα ταχύπλοα της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, πλησιάζοντας στο Στενό του Βοσπόρου.

Σε ανακοίνωση που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram, το υπουργείο ανέφερε πως το πολεμικό πλοίο προστάτευε τους αγωγούς αερίου TurkStream και BlueStream, που μεταφέρουν αέριο από τη Ρωσία στην Τουρκία, εν μέρει μέσω της Μαύρης Θάλασσας, και πως εξακολουθεί να “εκπληρώνει τα καθήκοντά του”.

Κανένα σχόλιο δεν είναι προσώρας διαθέσιμο από το Κίεβο.

Το υπουργείο δήλωσε πως η επίθεση αιτιολογεί την επέκταση αμυντικών μέτρων από τη Ρωσία. Τον περασμένο Σεπτέμβριο εκρήξεις κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 που μετέφεραν αέριο από τη Ρωσία κάτω από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Γερμανία.

Η ρωσική δήλωση φαίνεται πιθανόν ότι θα αυξήσει τις εντάσεις στη Μαύρη Θάλασσα, όπου η Ρωσία συμφώνησε μόλις την περασμένη εβδομάδα, μία ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία, να παρατείνει μια συμφωνία που επιτρέπει στην Ουκρανία να εξάγει σιτηρά με ασφάλεια από τα λιμάνια της.

Ο TurkStream μεταφέρει αέριο από τη χερσόνησο Ταμάν της Ρωσίας μέσω της Μαύρης Θάλασσας σε ένα σημείο δυτικά του Βοσπόρου. Ο Blue Stream, ωστόσο, διασχίζει την ανατολική Μαύρη Θάλασσα από βορρά προς νότο, φθάνοντας στη στεριά περισσότερα από 700 χλμ. ανατολικά του Βοσπόρου.

«Όλα τα σκάφη του εχθρού καταστράφηκαν από πυρά από τον συνήθη οπλισμό ενός ρωσικού πλοίου 140 χλμ. βορειοανατολικά του Βοσπόρου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το Ivan Hurs είναι ένα μεσαίου μεγέθους αναγνωριστικό πλοίο που καθελκύστηκε το 2013.

