Ρωσία: Χιλιάδες αυτοκίνητα συνωστίζονται στα σύνορα με την Γεωργία

Οι αρχές στη Ρωσία αναγνώρισαν σήμερα ότι είναι «μεγάλη» κυκλοφορία οχημάτων που κινούνται με προορισμό τη Γεωργία, με περίπου 2.300 οχήματα να υπολογίζονται σε έναν μόνο συνοριακό σταθμό, τρεις μέρες μετά την μερική επιστράτευση εκατοντάδων χιλιάδων Ρώσων που ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

«Υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ιδιωτικών οχημάτων, περίπου 2.300 συνολικά, που έχουν φτάσει στη Δημοκρατία της Βόρειας Οσετίας και σχηματίζουν ουρά για να περάσουν το σημείο ελέγχου Βέρκχνι Λαρς», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών αυτής της ρωσικής δημοκρατίας που συνορεύει με τη Γεωργία. Λόγω αυτής της εισροής, «οι εκτελωνισμοί γίνονται δύσκολα», πρόσθεσε το υπουργείο, το οποίο κάλεσε τους Ρώσους να μην επιδιώκουν να φύγουν από τη χώρα. Το υπουργείο δεν διευκρίνισε σε ποιο ποσοστό ο αριθμός των οχημάτων που βρίσκονται στα σύνορα είναι υψηλότερος από τη συνηθισμένο, αλλά ανακοίνωσε την ανάπτυξη πρόσθετων αστυνομικών για να «διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια».

Η ανακοίνωση της επιστράτευσης οδήγησε πολλούς Ρώσους να ψάχνουν αεροπορικά εισιτήρια για να φύγουν από την χώρα, με πολλούς να φοβούνται ότι θα κληθούν να πολεμήσουν στο μέτωπο. Καθώς οι Ρώσοι φοβούνται ένα πιθανό κλείσιμο των συνόρων σύντομα, μεγάλη είναι η κίνηση και στα χερσαία σημεία διέλευσης.

They are already fleeing on kick and e-scooters 🤣🤣🤣 to avoid being stuck in a traffic jam of cars several kilometers long on the border with Georgia from Vladikavkaz. pic.twitter.com/3YKfGNLkz2

