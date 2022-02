Reuters: Μπαράζ εκρήξεων στο Ντονέτσκ – Αναφορές για έναν νεκρό

Ο ήχος πολλαπλών εκρήξεων ακούστηκε γύρω στις 18.15 ώρα Ελλάδας σήμερα, στο κέντρο της πόλης του Ντονέτσκ, η οποία τελεί υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών, που έχουν τη στήριξη της Μόσχας, στην ανατολική Ουκρανία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η φύση των εκρήξεων δεν έχει αποσαφηνιστεί.

Explosions are thundering in #Donetsk, an alarm siren is roaring.

There is also a very bright glow in the Yasinovataya area. #Donetsk, #Lugansk, #Luhansk, #Donbass, #Ukraine, #Ukraina pic.twitter.com/nRJF1zseoA

— NetID (@NetID2020) February 21, 2022