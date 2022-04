Πυροβολισμοί στη Νέα Υόρκη: Πανικός σε σταθμό του μετρό – Σοκάρουν οι πρώτες ΦΩΤΟ από το σημείο

Πυροβολισμοί έπεσαν σε σταθμό μετρό στο Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη όπου τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν και τουλάχιστον πέντε δέχθηκαν πυρά, όπως μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο την πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι φωτογραφίες στα social media καταγράφουν τραυματίες να κείτονται αιμόφυρτοι στο πάτωμα, ενώ άλλοι επιβάτες σπεύδουν στο πλευρό τους για να τους βοηθήσουν. Το σημείο θυμίζει πεδίο μάχης. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και έχει απευθύνει έκκληση στους επιβάτες να αποφύγουν τον σταθμό μετρό.

Multiple people shot at 36 street station by two people in #sunsetpark . All are currently being transported to the hospital #NewYork #Brooklyn pic.twitter.com/3Va2iXf0JQ

NEW — several people have been shot at a #NewYork subway station during morning commuter rush — and authorities have discovered several unexploded devices in the area.

Very graphic images online, this one less so. pic.twitter.com/ZKQ0EZVVku

