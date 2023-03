Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αιφνιδιαστική επίσκεψη στα σύνορα της Πολωνίας με την Ουκρανία

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Πολωνία πραγματοποίησε την Τετάρτη ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ συνάντησε βρετανούς και ουκρανούς στρατιώτες, τους οποίους ευχαρίστησε για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη στην Ουκρανία εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής, προτού βρεθεί στο πλευρό ουκρανών προσφύγων και ακούσει τις δραματικές περιγραφές τους από τον πόλεμο.

🇬🇧🇵🇱 🤝 🇺🇦

This afternoon I travelled to Poland to meet British and Polish troops, where I heard about their extraordinary work in support of Ukraine.

My message to them on behalf of all of us, thank you! pic.twitter.com/OYc5gvjnw3

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2023