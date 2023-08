Πρίγκιπας Χάρι: Σάλος στο Διαδίκτυο με την φωτογραφία του που έχει πυκνά σκούρα μαλλιά

Η νέα φωτογραφία του κεφαλιού του πρίγκιπα Χάρι μόλις ανέβηκε στον ιστότοπο της εταιρείας «μεταμόρφωσης» της ψυχικής υγείας BetterUp – και δείχνει ότι ο πρίγκιπας έχει σούρα, πυκνά μαλλιά, κάτι που η New York Post περιγράφει ως μυστήριο.

Ο 38χρονος Δούκας είναι ανώτερο στέλεχος της εταιρείας, η οποία τον περιγράφει ως «ανθρωπιστή, στρατιωτικό βετεράνο, υπέρμαχο της ψυχικής ευεξίας και περιβαλλοντολόγο», στο βιογραφικό του που έχει αναρτήσει, μαζί με τη φωτογραφία που ο Χάρι έχει πλούσιες σκούρες μπούκλες. «Ωστόσο, παραδόξως, οι πρόσφατες φωτογραφίες και το βίντεο του Δούκα του Σάσεξ τον δείχνουν με πολύ πιο λεπτά και πιο λαμπερά κόκκινα μαλλιά», γράφει η New York Post.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Χάρι φωτογραφήθηκε να ψωνίζει για τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, 42 ετών, στο Τόκιο — και τα μαλλιά του δεν ήταν τόσο άφθονα. Ο Χάρι επίσης είχε σχολιάσει την προϊούσα τριχόπτωση του αδελφού του στο “Spare” όπου έγραψε τις αναμνήσεις του από την ζωή του στο παλάτι. Εκεί είχε γράψει ότι φαλάκρα του πρίγκιπα Γουίλιαμ ήταν “ανησυχητική” και “πιο προχωρημένη από την δική μου”.

Ένας βασιλικός παρατηρητής στο Twitter, ειρωνεύτηκε ότι «η νέα φωτογραφία του πρίγκιπα Χάρι στο BetterUp δεν κάνει πολλά για να εκτρέψει από το γεγονός ότι έχει καραφλιάσει, άσχημα».

Ένας άλλος σχολίασε: «Ήταν τόσο άσχημος με τον Γουίλς και τώρα έχει επιστρέψει…»

A new photo of the ‘ginger whinger’ for mental health firm #BetterUp published on his profile page of their website days after his hair appeared much different at a polo match in Singapore ? pic.twitter.com/94YBkMja8e

«Αρνείται την εμφάνισή του και όλα τα άλλα σχετικά με αυτόν», παρατήρησε κάποιος άλλος.

“Είναι ξεκαρδιστικό όταν οι άνθρωποι το κάνουν αυτό, τα μάτια γίνονται μεγαλύτερα και πιο μπλε, το δέρμα άψογο, τα μαλλιά γεμάτα. Μετά τους βλέπεις στην Tesco χωρίς τα φίλτρα”, είπε ένας.

«Γιατί κάνει τον εαυτό του Khloe Kardashian;» άλλος έκανε πλάκα στο Twitter.

Και συνέχισαν: “Δεν συνηθίζω να συζητώ για την εμφάνιση των ανθρώπων, αλλά ο Χάρι το ξεκίνησε κοροϊδεύοντας τον αδελφό του για το ίδιο θέμα. Δεν κοροϊδεύει πια κανέναν, και η άρνηση του προφανούς, δεν του κάνει καλό”.

«Ο αδελφός του αποδέχτηκε την απώλεια μαλλιών του με αξιοπρέπεια, παρά τα αστεία του αδελφού του εις βάρος του. Ο Χάρι τώρα μοιάζει ανόητος, ξανά, επειδή αρνείται να αποδεχτεί ότι δεν είναι πια 25 ετών και χρειάζεται ένα διαφορετικό κούρεμα που να ταιριάζει με την τριχόπτωσή του».

Prince Harry’s new picture on BetterUp does little to deflect from the fact that he’s balding, badly. I don’t make it a habit to discuss people’s looks, but Harry started it by making fun of his brother for the same. He’s not fooling anyone anymore, and the denial of the obvious… pic.twitter.com/bIwjECk53e

