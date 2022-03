Εκνευρισμένος ο Πούτιν με την αργή πρόοδο στην Ουκρανία – Θα την “πληρώσουν” οι στενοί συνεργάτες του;

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι εκνευρισμένος με την αργή πρόοδο του στρατού του στην Ουκρανία και επιτίθεται σε άτομα του στενού του κύκλου, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το NBC αναφέρει ότι νυν και πρώην αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για το θέμα υποστηρίζουν ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες φοβούνται ότι ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί να βγάλει την απογοήτευσή του κλιμακώνοντας τον πόλεμο εναντίον της γειτονικής χώρας.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες έχουν «καλή ορατότητα» στον Πούτιν και το περιβάλλον του και παρόλο που δεν πιστεύουν ότι είναι ψυχικά ασταθής, ήταν ασυνήθιστα σκληρός με τους κοντινούς του ανθρώπους, καθώς ο θυμός του μεγαλώνει για τις στρατιωτικές αποτυχίες και την παγκόσμια καταδίκη των πράξεών του.

Νωρίτερα ο Αμερικανός γερουσιαστής Κρις Μέρφι, δημοσίευσε στο Twitter ορισμένα αποσπάσματα από μια απόρρητη ενημέρωση για τον πόλεμο.

Just leaving classified briefing on Ukraine crisis. A few takeaways that I can share:

1/ Confirmation that the Russians have fallen behind their timeline. Ukrainian resistance has been fierce and there have been multiple Russian equipment and logistics failures.

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) March 1, 2022