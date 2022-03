Ουκρανία: Σφοδρή επίθεση σε κυβερνητικό κτίριο στο Χάρκοβο – Πληροφορίες για νεκρούς

Το αιματοκύλισμα στην Ουκρανία συνεχίζεται. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο την Τρίτη το πρωί δεν κατέληξαν κάπου και αναμένεται να συνεχιστούν την Τετάρτη.

Το Κίεβο ξύπνησε για ακόμη μια ημέρα με τις σειρήνες να ηχούν. Πριν από λίγη ώρα πραγματοποιήθηκε σφοδρή επίθεση στο Χάρκοβο, όπου ανατίναξαν κυβερνητικό κτίριο, όπως φαίνεται στο βίντεο που αναδημοσίευσε ανταποκριτής του Economist.

Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί και αρκετοί τραυματίες, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πύραυλος έπληξε το κτίριο της περιφερειακής διοίκησης στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας και αμέσως τυλίχθηκε στις φλόγες.

⚡️ In #Kharkiv, the occupiers carry out massive air strikes on the city’s infrastructure. pic.twitter.com/bkOjoRBCby

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022