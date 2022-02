Ρωσία: Απειλές Πούτιν κατά των χωρών που στέλνουν όπλα στην Ουκρανία – “Θα θεωρηθούν υπεύθυνες”

Η Ρωσία στρέφει τα πυρά της κατά των χωρών που στέλνουν στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, εξαπολύοντας απειλές σε περίπτωση που αυτός ο οπλισμός χρησιμοποιηθεί εναντίον των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, που επιχειρούν στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το Spectator Index, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι οι χώρες που εξοπλίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία θα θεωρηθούν υπεύθυνες, εάν τα όπλα αυτά χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να πλήξουν τις ρωσικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΕΞ, επίσης, οι κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία δεν θα μείνουν χωρίς “σκληρή” απάντηση.

BREAKING: Moscow says countries sending military equipment to Ukraine will be responsible if they are used against Russian forces.

Όπλα και πολεμικά αεροπλάνα στην Ουκρανία στέλνουν ΝΑΤΟ και Ε.Ε. “Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την Ουκρανία με αμυντικούς πυραύλους, όπλα ενάντια στα τεθωρακισμένα, ενώ θα στείλει και ανθρωπιστική βοήθεια” έγραψε νωρίς σήμερα το πρωί ο Γενς Στόλτενμπεργκ σε ανάρτησή του στα social media.

I just spoke with President @ZelenskyyUa & commended him for the bravery of the people & armed forces of #Ukraine. #NATO Allies are stepping up support with air-defence missiles, anti-tank weapons, as well as humanitarian & financial aid.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 28, 2022