Πούτιν: Οι πόλεμοι τελειώνουν με διαπραγματεύσεις – Η Ρωσία επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου

Παράθυρο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύρραξης στην Ουκρανία, άφησε (για ακόμα μία φορά και) σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι η Ρωσία δεν έχει πρόβλημα να συνεχίσει τον πόλεμο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι όλες οι ένοπλες συγκρούσεις τελειώνουν με διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Και συνέχισε: «Στόχος μας δεν είναι να περιστρέφουμε τον σφόνδυλο της στρατιωτικής σύγκρουσης, αλλά, αντιθέτως, να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Πασχίζουμε για αυτό και θα συνεχίσουμε να πασχίζουμε», είπε ο Πούτιν σε δημοσιογράφους. «Θα μοχθήσουμε για να δοθεί ένα τέλος σε αυτό, και όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο, φυσικά».

#BREAKING Putin says end to Ukraine conflict “the sooner, the better” pic.twitter.com/g1LWnBpZp1

— AFP News Agency (@AFP) December 22, 2022