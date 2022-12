Qatar Gate: Στη φυλακή παραμένει η Εύα Καϊλή

Στη φυλακή θα παραμείνει για τουλάχιστον έναν μήνα η Εύα Καϊλή, όπως αποφάσισε πριν από λίγο το προδικαστικό συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

Η ακρόαση της Εύας Καϊλή για το Qatar Gate διήρκεσε περίπου 1,5 ώρα και ολοκληρώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης. Στη συνέχεια, το προδικαστικό συμβούλιο συνεδρίασε προκειμένου να αποφασίσει εάν η Ελληνίδα ευρωβουλευτής θα παραμείνει προφυλακισμένη ή όχι.

Μερικές ώρες αργότερα, το βράδυ της Πέμπτης, ανακοινώθηκε ότι τελικά η Εύα Καϊλή θα παραμείνει κρατούμενη για τουλάχιστον έναν μήνα.

BREAKING – Belgium’s federal court has remanded Eva #Kaili in custody for another month.

— Alex Cadier (@alexcadier) December 22, 2022