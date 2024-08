Πούτιν: Η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ – Οι αρχές εγκαθιστούν τσιμεντένια καταφύγια στην περιοχή

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε την Πέμπτη την Ουκρανία ότι επιχείρησε να επιτεθεί στον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό του.

«Ο εχθρός προσπάθησε να χτυπήσει τον πυρηνικό σταθμό τη νύχτα, ενημερώθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ)», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια κυβερνητική συνδιάσκεψης.

Στην ίδια συνάντηση, ο Αλεξέι Σμιρνόφ, κυβερνήτης της περιοχής του Κουρσκ, ανέφερε στον Πούτιν ότι η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό παραμένει σταθερή. Ο σταθμός αποτελείται από έξι μονάδες, εκ των οποίων δύο είναι προς το παρόν κλειστές, δύο λειτουργούν και δύο βρίσκονται ακόμη υπό κατασκευή, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA).



Η Ουκρανία δεν έχει απαντήσει στην κατηγορία του Προέδρου της Ρωσίας. Η πρόσφατη εισβολή των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή του Κουρσκ, που σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη εισβολή ξένης δύναμης σε ρωσικό έδαφος από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, πραγματοποιήθηκε με χιλιάδες ουκρανικά στρατεύματα που παραβίασαν τα δυτικά σύνορα της Ρωσίας στις 6 Αυγούστου, αιφνιδιάζοντας τη Μόσχα.

Στις 9 Αυγούστου, η IAEA ζήτησε «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία για να αποφευχθεί ένα πυρηνικό ατύχημα με δυνητικά σοβαρές συνέπειες, καθώς οι εχθροπραξίες πλησίαζαν τον σταθμό παραγωγής ενέργειας του Κουρσκ.

Ο επικεφαλής της πυρηνικής υπηρεσίας του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί τον πυρηνικό σταθμό του Κουρσκ την επόμενη εβδομάδα. Ο Γκρόσι δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές και των δύο χωρών και θα συνεχίσει να παρέχει ενημερώσεις στη διεθνή κοινότητα.

The Kursk Nuclear Power Plant has been thrust onto the front line of the war between Russia and Ukraine after an incursion by Kyiv’s forces placed them within artillery range, according to International Atomic Energy Agency director general Rafael Grossi https://t.co/vA6mdPOjrF pic.twitter.com/2lcXh4BlHp

— Bloomberg TV (@BloombergTV) August 22, 2024