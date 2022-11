Πορτογαλία: Διαδηλωτές για το κλίμα εισέβαλαν σε κτίριο που μιλούσε ο υπουργός Οικονομικών – Ζήτησαν την παραίτησή του

Εκατοντάδες διαδηλωτές οργισμένοι για την κλιματική κρίση κατέβηκαν το Σάββατο στους δρόμους της Λισαβόνας, με δεκάδες να εισβάλλουν σε ένα κτίριο όπου παραχωρούσε ομιλία ο υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα ε Σίλβα, ζητώντας την παραίτηση του πρώην στελέχους πετρελαϊκών επιχειρήσεων.

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, οι διαδηλωτές απαίτησαν δράση για το κλίμα. Καθώς ορισμένοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο, όσοι ήταν έξω φώναζαν: «Να φύγει ο Κόστα ε Σίλβα!»

Αστυνομικοί έσυραν τους διαδηλωτές έξω από το κτίριο. Το πορτογαλικό τηλεοπτικό δίκτυο RTP μετέδωσε ότι ο υπουργός έφυγε από το κτίριο από μια πίσω πόρτα. Το υπουργείο Οικονομίας αρνήθηκε να σχολιάσει.

Young climate protesters stormed into the venue in Lisbon where Portugal’s economy minister was speaking pic.twitter.com/Cjx0HBl7C4

— Catarina Demony (@CatarinaDemony) November 12, 2022