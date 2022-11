Τραγωδία στο Ντάλας: Συγκρούστηκαν αεροπλάνα σε αεροπορική επίδειξη – Συγκλονιστικά BINTEO

Σε τραγωδία εξελίχθηκε μία αεροπορική επίδειξη για την «Ημέρα των Βετεράνων» στο Ντάλας των ΗΠΑ, καθώς δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, φαίνεται ένα μεγάλο βομβαρδιστικό του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, Boeing B-17 Flying Fortress, να κινείται στον αέρα, όταν ένα μικρότερο αεροσκάφος, Bell P-63 Kingcobra, πέφτει πάνω του με αποτέλεσμα και τα δύο αεροσκάφη να διαλυθούν ενώ βρίσκονται ακόμη στον αέρα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα συντρίμμια των δύο αεροπλάνων έπεσαν στον αυτοκινητόδρομο 67, ενώ προκλήθηκε και φωτιά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για τα θύματα από την σύγκρουση.

*WARNING* Dallas airshow took a turn for the worse. Prayers to all involved. We came to celebrate Veteran's Day with the kids. Fortunately my children were in the hanger and did not see it happen. God bless. @dallasexecutive @FoxNews pic.twitter.com/Pw94whi0p3 — Aubrey Young (@aubdog1218) November 12, 2022

*viewer discretion advised* A clear video showing the moment two planes collided mid-air during an airshow in Dallas this afternoon WFAA reports one was a B-17 pic.twitter.com/osyRmWaq45 — Mike Saccone (@mikesacconetv) November 12, 2022

⚠️ GRAPHIC VIDEO: A mid-air collision involving two planes near the Dallas Executive Airport, today. The accident took place during the Wings Over Dallas WWII Airshow at 1:25 p.m., according to Dallas Fire-Rescue. A @FOX4 viewer took this video. @FOX4 is working for more details. pic.twitter.com/jdA6Cpb9Ot — David Sentendrey (@DavidSFOX4) November 12, 2022

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά την επίδειξη αεροσκαφών, “Το Wings Over Dallas” που φιλοξενείται από την Commemorative Air Force, μια οργάνωση που εδρεύει στο αεροδρόμιο Red Bird και ειδικεύεται στη διατήρηση αεροσκαφών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.