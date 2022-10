«Χτύπησε» ξανά η ομάδα «Just Stop Oil» – Ακτιβιστής κόλλησε το πρόσωπό του σε πίνακα του Γιοχάνες Βερμέερ

Βαν Γκογκ, Μονέ και τώρα Βερμέερ. Σούπα, Πουρές και τώρα κόλλα. Ακτιβιστές για το κλίμα έβαλαν αυτή τη φορά στο στόχαστρό τους τον παγκοσμίου φήμης πίνακα του Ολλανδού ζωγράφου Γιοχάνες Βερμέερ, το «Κορίτσι με ένα μαργαριταρένιο σκουλαρίκι», που εκτίθεται στο Μουσείο Μαουριτσχάους στη Χάγη, χωρίς ωστόσο το έργο τέχνης να υποστεί ζημιά.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας από τους δύο ακτιβιστές εμφανίζεται να κολλάει το κεφάλι του στο γυαλί που προστατεύει το διάσημο έργο του 1665 και ένας δεύτερος ακτιβιστής να τον περιλούζει με κόκκινο υγρό. Οι δύο άνδρες φορούσαν μπλουζάκια με το σύνθημα «Just Stop Oil».

