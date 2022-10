Μουσείο Μαντάμ Τισό: Ακτιβιστές πέταξαν τούρτα στο κέρινο ομοίωμα του Βασιλιά Κάρολου – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζεται η «μόδα» των τελευταίων ημερών με ακτιβιστές να πετούν φαγητά σε διάφορα έργα τέχνης.

Αυτήν την φορά στόχος τους ήταν το διάσημο κέρινο ομοίωμα του Βασιλιά Κάρολου στο μουσείο Μαντάμ Τισό, όπου βρέθηκαν την Δευτέρα μέλη της ομάδας «Just Stop Oil», που είχαν πετάξει πριν από μερικές ημέρες τοματόσουπα στον πίνακα «Ηλιοτρόπια» του Βαν Γκογκ.

Οι ακτιβιστές για το κλίμα πέταξαν μία τούρτα στο κέρινο ομοίωμα του νέου μονάρχη της Βρετανίας και την άλειψαν στο πρόσωπό του. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν, ενώ στο βίντεο της οργάνωσης στο Twitter φαίνονται δύο άτομα να πλησιάζουν τα ομοιώματα της βασιλικής οικογένειας και αφότου αφαιρέσουν κάποια από τα ρούχα τους, αποκαλύπτουν το μήνυμα που είναι γραμμένο στα λευκά t-shirt, που είναι το: “Just stop oil”.

Ακόμη, αφού πέταξαν την τούρτα σοκολάτα στο πρόσωπο του Καρόλου, ακούστηκαν να λένε στους παρευρισκόμενους: «Ώρα για δράση».

