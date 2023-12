Πολωνία: Ακροδεξιός βουλευτής έσβησε με πυροσβεστήρα τα κεριά του Χανουκά – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Aκροδεξιός βουλευτής στην Πολωνία χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα για να σβήσει τα κεριά Χανουκά στο κοινοβούλιο της χώρας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με μέλη της εβραϊκής κοινότητας, προκαλώντας οργή και οδηγώντας τον πρόεδρο του σώματος να τον αποκλείσει από τη συνεδρίαση.

Aπό την πλευρά του ο νέος πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ καταδίκασε αμέσως την ενέργεια αυτή και μιλώντας σε δημοσιογράφους τόνισε: «Συνέβη κάτι το απαράδεκτο, που δεν θα πρέπει να ξαναγίνει ποτέ, είναι ντροπή».

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου απέκλεισε από τη συνεδρίαση τον βουλευτή Γκρέγκορζ Μπράουν του κόμματος «Συνομοσπονδία» με αφορμή αυτήν την «ρατσιστική, ξενοφοβική και αντισημιτική» ενέργεια.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ιδιωτικής τηλεόρασης TVN24 δείχνουν τον Μπράουν να παίρνει στα χέρια του τον πυροσβεστήρα και να κατευθύνεται στον προθάλαμο του κοινοβουλίου όπου βρισκόταν η μενορά. Αφού ενεργοποίησε τον πυροσβεστήρα, έσβησε τα κεριά της λυχνίας, που αποτελεί σύμβολο του ιουδαϊσμού, προκαλώντας ένα λευκό νέφος και αναγκάζοντας τους φύλακες να απομακρύνουν όσους ήταν παρόντες. Στα πλάνα διακρίνονται κάποιοι άνθρωποι καλυμμένοι με μια λευκή σκόνη.

Ο Μπράουν στη συνέχεια μπήκε στην αίθουσα των συνεδριάσεων, ανέβηκε στο βήμα και αποκάλεσε «σατανική» τη μενορά, προσθέτοντας ότι εκείνος «αποκατέστησε την ομαλότητα».

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε μετά το επεισόδιο αν ντρέπεται για όσα έκανε, απάντησε: «Εκείνοι που συμμετέχουν σε πράξεις σατανικής λατρείας θα έπρεπε να ντρέπονται».

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Σίμον Χολόβνια είπε ότι θα ενημερώσει τις εισαγγελικές αρχές.

Ο Μπράουν έφυγε από το κοινοβούλιο αφού αντάλλαξε χειραψία με άλλους ακροδεξιούς βουλευτές.

Polish far-right and pro-Russian lawmaker creates a scandal by using a fire extinguisher on a Hanukkiyah in the Polish parliament. Wow. https://t.co/snZnbrhDdP

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) December 12, 2023