Πόλεμος στο Ισραήλ: Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο πριν από την εισβολή της Χαμάς

Οι θιασώτες του πολέμου, αλλά και πολλοί διπλωμάτες θεωρούν ότι σε μια σύρραξη το παν είναι η «στρατιωτική μπότα», ωστόσο ο σύγχρονος πόλεμος, σαν αυτόν που είναι σε εξέλιξη στο Ισραήλ, στην Γάζα, αλλά και αλλού, είναι ξεκάθαρο ότι δίπλα στην αναγκαιότητα των χερσαίων επιχειρήσεων τοποθετεί και τις επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο. Μάλιστα η εφημερίδα Politico γράφει ότι ήδη χάκερ ή και ομάδες χάκερ που πρόσκεινται στην Χαμάς, εργάζονται για να κάνουν την σύγκρουση Ισραηλινών Παλαιστινίων το επόμενο μέτωπο του κυβερνοπλέμου.

Η εφημερίδα γράφει ακόμα ότι ομάδες χάκερ που έχουν διασυνδέσεις με χώρες όπως το Ιράν και η Ρωσία έχουν εξαπολύσει μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων και διαδικτυακών εκστρατειών κατά του Ισραήλ την τελευταία εβδομάδα. Κάποιες φαίνεται ότι έγιναν λίγο πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που έκανε η Χαμάς.

Στο Telegram, ομάδες χάκερ ισχυρίστηκαν ότι παραβίασαν ιστότοπους, το ηλεκτρικό δίκτυο του Ισραήλ, μια εφαρμογή προειδοποίησης για ρουκέτες και το σύστημα πυραυλικής άμυνας Iron Dome. Τουλάχιστον μία ισραηλινή εφημερίδα, η Jerusalem Post, αναγνώρισε ότι οι χάκερ έριξαν προσωρινά τον ιστότοπό της.

Δεν είναι σαφές πόσο μακριά και βαθιά έφτασαν οι κυβερνοεπιθέσεις. Αλλά οι διαδικτυακές επιχειρήσεις γύρω από τον πόλεμο στην Γάζα δείχνουν μια προσπάθεια να ενισχυθούν οι χερσαίες επιχειρήσεις με ψηφιακές. Ενδεχομένως επιδιώκουν να αναπαράγουν τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία και οι συμπαθείς σε αυτήν «χακτιβιστές» (Χάκερ-ακτιβιστές) έπληξαν την Ουκρανία με κυβερνοεπιθέσεις τις πρώτες ημέρες εκείνου του πολέμου.

Οι συμμαχίες των ομάδων που διέπραξαν τις ψηφιακές επιθέσεις θα μπορούσαν επίσης να προσφέρουν στοιχεία για το αν η Χαμάς διέπραξε μόνη της τη φονική επίθεση, στις 7 του Οκτωβρίου. Παρόλο που δεν υπάρχουν άμεσοι δεσμοί μεταξύ αυτών των ομάδων και ξένων κυβερνήσεων, ορισμένες επιχειρήσεις ωφελούν τις χώρες που τους παρέχουν καταφύγιο στις ομάδες. Μεταξύ αυτών των χωρών είναι και το Ιράν, το οποίο είναι εδώ και καιρό υποστηρικτής της Χαμάς.

Η Liz Wu, εκπρόσωπος του ισραηλινού ομίλου κυβερνοασφάλειας Check Point Software, δήλωσε ότι η εταιρεία της είχε εντοπίσει περισσότερες από 40 ομάδες που έκαναν κυβερνοεπιθέσεις σε περισσότερους από 80 ιστότοπους, όταν άρχισε η εισβολή της Χαμάς. Στους 80 περιλαμβάνονταν κυβερνητικοί ιστότοποι και ιστότοποι μέσων ενημέρωσης.

Οι παραβιάσεις είναι πιθανό να προέρχονται εκτός της Γάζας, δεδομένης της χαμηλής συνδεσιμότητας που έχει το διαδίκτυο εκεί. Και φυσικά επιθέσεις έγιναν πριν από την εισβολή της Χαμάς, για παράδειγμα οι διακοπές ρεύματος. Και οι επιθέσεις συνεχίζονται και τώρα, ταυτόχρονα με τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

🔴 The Jerusalem Post is currently experiencing downtime due to a series of cyberattacks initiated against us since yesterday morning.

We are actively addressing the situation and will be back soon, continuing to serve as your top source of information on Operation Swords of… pic.twitter.com/896sWH07kH

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 9, 2023