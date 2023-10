Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Νέα προθεσμία στους αμάχους της Γάζας για να αποχωρήσουν – Εκτοξεύτηκε ρουκέτα από τον Λίβανο

Η Μέση Ανατολή «φλέγεται» και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Το Ισραήλ έδωσε νέα προθεσμία στους αμάχους που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας να αποχωρήσουν. Την ίδια ώρα αντιαρματική ρουκέτα εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο εναντίον ισραηλινού μεθοριακού χωριού με αποτέλεσμα να υπάρξουν τουλάχιστον τέσσερα θύματα, όπως μετέδωσε ο ραδιοσταθμός του ισραηλινού στρατού.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν επιβεβαίωσαν αμέσως αυτή την πληροφορία και ανακοίνωσαν μόνο ότι προχωρούν σε πλήγματα στο έδαφος του Λιβάνου έπειτα από επίθεση που αναφέρθηκε εναντίον του ισραηλινού μεθοριακού χωριού Στούλα, μιας αγροτικής κοινότητας απέναντι από την κωμόπολη Άιτα α-Σαμπ του Λιβάνου.

Το τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ Αλ-Μανάρ μετέδωσε ότι πύραυλος εκτοξεύθηκε από τον νότιο Λίβανο με στόχο το ισραηλινό χωριό Στούλα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε μέσω της σελίδας του στην πλατφόρμα Telegram πως στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε τηλεκατευθυνόμενος πύραυλος.

